Gli strappa lo smartphone di mano poi lo ferisce con un coccio di bottiglia: aggredito sul lungomare Murri

Arrestato un giovane di nazionalità magrebina

Un giovane di nazionalità magrebina è stato arrestato a Rimini, all'alba di ieri (11 agosto), per le ipotesi di reato di rapina aggravata e lesioni aggravate. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, intervenuta sul luogo in cui sono avvenuti i fatti, il giovane si è avvicinato a una ragazza e a un ragazzo sul lungomare Murri, strappando dalle mani di quest'ultimo il suo smartphone. Nel tentativo di riprendersi il telefono, il malcapitato passante è stato colpito dall'aggressore con un frammento di vetro, probabilmente un coccio di bottiglia, riportando ferite all'avambraccio e alla mano destra. Il nordafricano, allontanatosi a bordo del monopattico elettrico portato via al giovane ferito, è stato però rintracciato dalla Polizia, grazie al dispositivo di localizzazione dello smartphone, e arrestato. Con sé, oltre alla refurtiva, aveva dei cocci di vetro.