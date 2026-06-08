Gli studenti del Malatesta gestiscono il bar del Centro Valloni: concluso con successo il progetto

Gli alunni della classe I G dell’Istituto Alberghiero hanno svolto attività pratiche di sala e bar all’interno della struttura, favorendo l’incontro tra generazioni

Si è concluso con successo il progetto formativo che ha visto gli alunni della classe I G (percorso IeFP) dell'Istituto Alberghiero "S.P. Malatesta" gestire il servizio bar all'interno del Centro Valloni di Rimini. L'iniziativa ha unito didattica e inclusione sociale, favorendo un significativo scambio intergenerazionale tra giovani e ospiti.

Durante l'anno scolastico, gli alunni sono stati guidati dai professori Francesco Maisto e Vera Corazzi, con il coordinamento organizzativo del professor Simone Ciccarello.

Lavorando direttamente sul campo, i ragazzi hanno potenziato le proprie competenze pratiche di sala e bar, rispondendo con precisione e professionalità alle esigenze quotidiane della struttura.

Il successo dell'iniziativa è stato celebrato in un incontro finale alla presenza del presidente di ASP Valloni, Stefano Vitali, e della responsabile dei servizi, Loretta Discepoli.

La dirigente scolastica del Malatesta, Sabina Fortunati, ha espresso grande soddisfazione: «Questo progetto unisce il saper fare al saper essere; i ragazzi hanno dimostrato capacità professionale, empatia e rispetto per gli ospiti. Ringrazio i docenti e l'ASP Valloni per aver creduto nel valore formativo della nostra scuola».

Visti gli ottimi risultati, la direzione di ASP Valloni ha già confermato la volontà di rinnovare la collaborazione con l'Istituto Alberghiero anche per il prossimo anno scolastico. Nel frattempo, per tutto il mese di giugno, il Malatesta garantirà l'apertura del bar grazie alle attività di FSL coordinate dai docenti dell'istituto.