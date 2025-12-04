Gnassi sul tema lupi: “Presenze fuori controllo, servono misure concrete per sicurezza e allevamenti”

“Gestione attiva, monitoraggio costante e tutele immediate per territori e agricoltori”

"La gestione del lupo e dei canidi derivanti dai processi di ibridazione del lupo stesso non è più rinviabile". Lo dichiarano i deputati del Pd Andrea Gnassi e Stefano Vaccari, raccogliendo le parole di sindaci e amministratori locali, che invitano governo e Parlamento ad assumere iniziative concrete a fronte di una presenza della specie che in alcune aree è decisamente in sovrannumero. Ciò, evidenziano Gnassi e Vaccari, provoca "problemi di sicurezza e arrecando danni ingenti ad allevatori e insediamenti rurali anche con l'uccisione di animali da affezione".

I deputati del Pd invitano a intervenire "evitando conflitti e superando le posizioni ideologiche e propagandistiche, sia delle destre che degli animalisti. Si tratta di intervenire usando sia criteri scientifici sul rilevamento e sia quei dati di realtà laddove questi evidenziano ormai situazioni contingibili e urgenti tanto che é messa in discussione persino la sicurezza di persone e animali domestici. Il Pd ha presentato una proposta di legge che interviene sulla prevenzione, sul monitoraggio costante, sulle tutele da attivare, sui risarcimenti immediati e anche su una gestione attiva che prevede eventuali catture, sterilizzazione e abbattimenti nel segno delle indicazioni europee e nel rispetto delle valutazioni della scienza".

Ciò che non si può fare - concludono - è rimanere fermi e attendere gli eventi".