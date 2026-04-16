'Goalkeeper Battle' domenica 21 giugno alla Stella: iscrizioni già aperte

L’appuntamento è aperto a maschi e femmine di tutte le età (si parte dai 2020), non solo portieri ma anche giocatori di movimento

Terza edizione a Rimini di “Goalkeeper Battle”, la battaglia dei portieri. La Summer Edition dei numeri uno è in programma per domenica 21 giugno, in mattinata, a cominciare dalle 8,30. Il campo da gioco sarà questa volta l’ottimo sintetico della Polisportiva Stella.

Le iscrizioni sono già aperte, i posti sono limitati. La quota di partecipazione è di 50 euro: comprende l'assicurazione, la maglia ufficiale dell'evento, la medaglia di partecipazione ed il buffet finale. Al vincitore di ogni categoria verrà regalato un paio di guanti GO. Il campo da gioco sarà suddiviso in tanti spazi . Vince chi segna il maggior numero di gol.

La locandina dell'evento

Tante accese sfide di abilità nel tiro da un lato e intuito e riflessi sulla linea di porta dall’altra che animeranno una giornata speciale all'insegna del divertimento e della sana competizione. L’appuntamento è aperto a maschi e femmine – di tutte le età (si parte dai 2020), non solo portieri ma anche giocatori di movimento che vorranno cimentarsi anche sull’altra parte della barricata.

La manifestazione è curata dall’ Asd Goalkeeper School Valerio Curci, la scuola di portieri a Lucera creata da Valerio Curci (ex portiere professionista) in collaborazione con l'ex compagno di squadra Pasquale Castelgrande, con cui ha deciso di portare in Romagna questa esperienza. Entrambi sono in possesso del patentino Figc di allenatore dei portieri per dilettanti e settore giovanile.

“Se sei un portiere…questa è la tua battaglia!” esclamano gli organizzatori.

Per info e iscrizioni: [email protected].

VALERIO: 338-6598139

PASQUALE: 338-1446082