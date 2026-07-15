Golden Club Rimini, tre ori, record e podi al Trofeo Libertas: una serata da protagonisti

Tre vittorie, record regionale e personali: i biancorossi conquistano sei medaglie e confermano la crescita del vivaio riminese

Il Golden Club Rimini si conferma protagonista del panorama dell'atletica leggera regionale con una brillante prestazione al Trofeo Libertas, dove gli atleti biancorossi hanno conquistato tre medaglie d'oro, un argento e due bronzi, impreziosendo la giornata con record personali e un primato regionale. Ad aprire la serie di successi è stato Widlison Marcazzan, autore di una gara straordinaria nei 1000 metri Ragazzi, chiusi in 2'56"71. Un tempo che vale non solo il nuovo personale, ma anche la miglior prestazione regionale dell'Emilia-Romagna sulla distanza. Alle sue spalle è salito sul secondo gradino del podio il compagno di squadra Federico Santi in 3'04"78, mentre Maycol Schiaratura ha concluso al settimo posto. Dominio biancorosso anche nei 1000 metri Ragazze, con Stella Amadio capace di imporsi in solitaria in 3'29"07, conquistando la medaglia d'oro. Ottima anche la prova di Marwa El Morchadi, terza in 3'57"18. Nei 60 metri Ragazze, Bianca Muccini ha firmato il nuovo record personale con 9"34, sfiorando il podio. Buone anche le prestazioni di Adele Pancotti (9"81) e della stessa El Morchadi (9"71). Tra le Cadette, Aurora Greco ha chiuso quinta negli 80 metri con 11"23, davanti a Chiara Campagna, nona in 11"66, seguita da Chiara Incerti. La polivalente atleta riminese si è poi distinta anche nei 1000 metri, conquistando la medaglia di bronzo con 3'27"04. Emozioni fino all'ultimo metro nei 1000 metri Cadetti, dove Elia Leoni ha centrato una splendida vittoria in 2'41"52, migliorando il proprio personale e sfiorando il minimo di qualificazione ai Campionati Italiani. Ai piedi del podio il compagno Tommaso Camporesi, quarto in 2'55"32. Buoni riscontri anche nello sprint. Al debutto sui 200 metri, il promettente Luca Secchiaroli ha chiuso tredicesimo in 23"73, mentre il master Filippo Giovannini ha fermato il cronometro a 26"32. Tra le donne, Valentina Genghini ha concluso undicesima in 30"47, tornando a gareggiare con i colori del Golden Club Rimini dopo ben undici anni di inattività, sfiorando il proprio primato personale. Negli 800 metri Assoluti, l'allievo Tommaso Santi ha conquistato un positivo quinto posto in 2'04"96. Sui 5000 metri del Memorial Cico Martinini, Cristian Riofrio ha chiuso quinto assoluto in 17'07"13, risultando il primo atleta riminese al traguardo. Nei 5000 metri femminili, la sempre competitiva Marina Pazzaglini, classe 1960, ha terminato ottava assoluta in 25'39"13, confermandosi punto di riferimento del movimento master.

Complessivamente il Golden Club Rimini ha schierato 26 atleti, contribuendo in modo significativo al successo del Trofeo Libertas e confermando la qualità di un gruppo che continua a crescere. La società prosegue quotidianamente la propria attività allo stadio Romeo Neri (compatibilmente con le aperture dell'impianto), portando avanti con entusiasmo e risultati l'atletica riminese a tutti i livelli.