Gorelli lascia il Rimini Calcio: inizia il via vai di mercato

Ingaggiato il terzino destro Boli, si è allenato con la squadra

di Riccardo Giannini

Inizia il via vai di mercato in casa Rimini. Sistemata la questione fideiussione e versate alcune mensilità del mese di luglio ai calciatori, in anticipo sulle norme federali, la società può ora operare sul mercato. I primi movimenti riguardano Matteo Gorelli e Jordan Boli. Il primo ha rescisso il contratto che lo legava alla società biancorossa per tornare in Toscana e difendere la maglia del Grosseto in D. Il secondo, terzino franco ivoriano del 2002, con esperienze di calcio giovanile con le maglie di Padova, Genoa ed Empoli, ha firmato e si è già allenato con la squadra. Boli nelle ultime due stagioni ha fatto parte della rosa della Carrarese, senza scendere in campo, e poi della Turris.

Nelle prossime ore verrà tesserato un nuovo portiere da affiancare a Vitali, che venerdì toglierà il tutore alla mano. Nella lista del ds Nember, sistemati portiere e terzino destro, sono tre le priorità: difensore centrale, trequartista e attaccante da affiancare a Parigi. La rosa dovrà poi essere integrata dagli Under e dai sostituiti dei partenti: Megelaitis ha sempre le valigie pronte. Braglia potrebbe comunque tornare al 3-4-1-2. Si vedrà. Con il Gubbio dovrebbe invece essere confermato il 4-4-1-1 con Boli e Fabbri sulle fasce in difesa, Longobardi e Falbo esterni di centrocampo.

RIMINI (3-4-1-2): Vitali - Bellodi, De Vitis, Lepri - Longobardi, Langella, Fiorini, Falbo - ? - Parigi, ?. A disp.: ?. Bagli; Megelaitis?, ?, Fabbri; Mini, Fiorini, Piccoli, Aruta; Ubaldi, Jallow, Rubino. All.: Braglia.