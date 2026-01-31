Governo in visita all'Anfiteatro Romano, è scontro politico tra Comune e Fdi

L'assessore Lari: "Iniziativa politica e di partito". Rufo Spina: "Ogni atto del governo viene visto dall'amministrazione come una passerella"

Dopodomani (lunedì 2 febbraio) il Sottosegretario di Stato alla cultura Gianmarco Mazzi, accompagnato dalla Soprintendente Federica Gonzato, effettuerà un sopralluogo presso l’Anfiteatro Romano di Rimini. La visita ha creato qualche polemica a Rimini.

L'assessore alla cultura del Comune, Michele Lari, sul Resto del Carlino parla di sopralluogo non concordato, ma sostanzialmente comunicato da Beatriz Colombo, deputata di Fratelli d'Italia e dal consigliere Carlo Rufo Spina. Si tratta, secondo Lari, di "un'iniziativa politica e di partito, non a opera ufficiale del governo. Nulla di illegittimo, ma ci sarebbe da discutere a lungo su modalità e opportunità".

A Lari replica Rufo Spina: "La visita di Mazzi è nota da tempo. Spiace constatare che ogni atto del governo che sfugge a quest’amministrazione sia bollato come passerella".

"L’Anfiteatro Romano è un luogo simbolico e identitario, che merita attenzione e una visione condivisa per valorizzarlo al meglio”, ha dichiarato Colombo, che ha aggiunto: “la presenza del Sottosegretario e della Soprintendente rappresenta un’occasione per fare il punto sul patrimonio archeologico cittadino e rafforzare il lavoro istituzionale tra Governo, Soprintendenza e Comune, nell’interesse di Rimini e della sua storia”.