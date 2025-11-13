Governo pensa alla tassa dell'oro: ipotesi gettito da 2 miliardi

Ipotesi aliquota agevolata al 12,5% per chi rivaluta entro il 2026

Una tassazione agevolata al 12,5%, invece dell’attuale 26%, per chi decida di rivalutare entro il 30 giugno 2026 il proprio oro da investimento – come lingotti, placchette o monete. È questa una delle ipotesi in esame per la cosiddetta “tassa sull’oro” che potrebbe entrare nella prossima legge di bilancio. Secondo una proposta parlamentare in fase di valutazione, la misura avrebbe un duplice obiettivo: favorire l’emersione e la circolazione dell’oro fisico detenuto dai privati e, al contempo, incrementare il gettito fiscale. I calcoli preliminari stimano che, con un’adesione del 10% dei detentori, l’intervento potrebbe generare entrate comprese tra 1,67 e 2,08 miliardi di euro. La proposta, ancora in discussione, rientra nel più ampio pacchetto di misure fiscali allo studio del governo e del Parlamento per la manovra economica 2026.