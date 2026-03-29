MotoGp, ad Austin trionfo di Bezzecchi

Il riminese, davanti al compagno di squadra Jorge Martin, è di nuovo in testa alla classica a +4 sullo spagnolo. "Ringrazio i fan, straordinari"

Doppietta Aprilia nel Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin in Texas, classe MotoGp. Vince il riminese Marco Bezzecchi davanti al compagno di squadra Jorge Martin ed alla Ktm di Pedro Acosta.

Quarta la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio che ha preceduto la Ducati ufficiale di Marc Marquez frenato da un long lap penalty per aver colpito Di Giannantonio nella Sprint. Chiude decima l'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. Per il riminese è la quinta vittoria di fila.

Il pilota riminese, al via dalla quarta posizione sulla griglia di partenza, si porta in testa dopo le prime curve conducendo al comando tutta la gara fino alla bandiera a scacchi.

Il 'Bez' si riprende anche il comando del Mondiale con quattro punti in più sul compagno di team spagnolo. "Sono felicissimo - esulta Bezzecchi - l'atmosfera è stata strepitosa, ringrazio i fan. Sono stati straordinari come la squadra, mi hanno dato quella spinta in più per fare quello che ho fatto". Alle stelle anche l'altro pilota Aprilia: "E' stato impressionante - afferma Martin a fine gara - la moto era perfetta, ma Marco (Bezzecchi, ndr) oggi era imbattibile, grazie a tutti e al Texas. E' stato un fine settimana incredibile".