Gran Galà di Ferragosto a Novafeltria: eleganza, gusto e musica per una notte da ricordare

Sabato 8 agosto Piazza Vittorio Emanuele ospita la seconda edizione dell'evento firmato NovaAttiva tra cena spettacolo, musica dal vivo e dj set

Sabato 8 agosto a Novafeltria Gran Galà di Ferragosto, Piazza Vittorio Emanuele si trasformerà in un elegante salotto a cielo aperto, dove gusto, spettacolo e convivialità si fonderanno in un'esperienza unica pensata per cittadini e visitatori. Protagonista della serata sarà una raffinata cena sotto le stelle, curata dal catering d'eccellenza Il Sottobosco, che proporrà un menu creato appositamente per l'occasione, valorizzando le eccellenze del territorio con piatti ricercati e una presentazione impeccabile. Tavoli elegantemente apparecchiati in bianco, luci scenografiche e un'atmosfera suggestiva renderanno l'evento ancora più speciale. A fare da colonna sonora sarà il Rachele Romani Trio, che accompagnerà l'aperitivo e la cena con musica dal vivo. A seguire, quando la piazza si illuminerà di nuove atmosfere, spazio al divertimento con il dj set di Ricky Valzania, che farà ballare il pubblico fino a tarda sera. Il Gran Galà di Ferragosto è uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Valmarecchia, un evento pensato per tutti: coppie, famiglie e gruppi di amici che desiderano trascorrere una serata diversa dal solito, elegante ma informale, immersi nella magia di una grande festa in piazza.

Programma della serata

Ore 20.30: apertura con aperitivo di benvenuto e musica dal vivo.

Ore 21.30: Gran Cena di Gala servita al tavolo.

Dalle ore 22.00: dj set e ballo in piazza.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Informazioni e prenotazioni

Roberta: 339 3186702

AnnaRi: 333 8979227

Elisa: 339 8353950

Chiara: 328 0394220

Raffaella: 328 1696036

Gran Galà di Ferragosto, con il patrocinio del Comune di Novafeltria e la collaborazione della Pro Loco.