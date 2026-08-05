Grande caldo? A Santarcangelo un picnic al parco Clementino per combattere la calura e divertirsi

Torna il Birgo Pic Nic a cura di Birgo Burger al parco Clementino, in occasione del weekend di Calici Santarcangelo

Da San Vito a New York. Dopo il successo dello scorso anno, con centinaia di coperte polverizzate in poche ore, riecco il Birgo Pic Nic: eccezionalmente per il weekend di Calici Santarcangelo, 7 e 8 agosto, il parco Clementino prende vita arricchendo con il suo format itinerante la grande festa del vino. Dopo aver conquistato la spiaggia di Bellaria, assemblando smash burger in riva al mare, l'iconico brand di San Vito, Birgo Burger, torna quindi ad animare il grande polmone verde di Santarcangelo per due giorni consecutivi.

“Sembrava di stare a Central Park”, scrisse qualcuno dopo l'edizione (la prima) dello scorso anno. E in effetti vedere così tante persone, amici, coppie e giovani famiglie, riempire a quell'ora il parco Clementino, illuminato a festa, non è certo un'esperienza abituale. Tanto che il parallelo con la Great Lawn, nel cuore di Manhattan, fu quasi automatico per quanto iperbolico. Un format essenziale ma suggestivo dunque: il prato che si riempie di coperte a quadretti bianco e verdi, persone che brindano sotto il cielo d’agosto, hamburger romagnoli, concertino live, spettacoli itineranti e quell’atmosfera che per due sere d’estate, sembra fermare il tempo.

“Per avere la coperta non serve nessuna prenotazione, l’unico consiglio é arrivare presto perché la richiesta è tantissima”, fanno sapere da San Vito i ragazzi di Birgo Burger.