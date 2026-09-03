Grande sfida in pista, ma anche tanti eventi: la Motogp a Misano "accende" il territorio

Dal Titano alla Riviera, una settimana di eventi, spettacoli, musica e iniziative dedicate alla passione per le due ruote

Il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini non si vive soltanto in pista. Nei giorni che precedono e accompagnano il grande appuntamento del Motomondiale, tutta la Riders’ Land si prepara ad accogliere piloti, tifosi, appassionati e turisti con un programma di iniziative che attraversa il territorio, dal Monte Titano alla Riviera di Rimini.

È The Riders’ Land Experience, il palinsesto ufficiale che raccoglie gli eventi collaterali organizzati dalle Amministrazioni Comunali della Provincia di Rimini in sinergia con la Segreteria di Stato per lo Sport, la Regione Emilia Romagna e il Misano World Circuit e che, anche quest’anno, porta la passione per il motociclismo nelle piazze, sui lungomari e nei centri delle città. Un grande racconto diffuso che affianca allo spettacolo del Misano World Circuit, appuntamenti pensati per coinvolgere il pubblico di ogni età e trasformare il Gran Premio in un’esperienza che va oltre i tre giorni di gare.

“È uno degli aspetti che caratterizza maggiormente e da sempre il nostro appuntamento e che oggi più che mai viene usato da MotoGP come format di riferimento a livello internazionale – commentano i Promotori, Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Misano World Circuit – vedere pubblico e privato lavorare in armonia nel proporre iniziative capaci di trasmettere il clima di festa e quella passione per i motori che fa parte del nostro DNA rappresenta un’icona del nostro “pensare” un evento di sistema. Vogliamo condividere questa atmosfera non solo con il pubblico del Gran Premio, ma anche con i tanti turisti presenti sulla Riviera e nei territori coinvolti. È un modo per amplificare ulteriormente la portata dell’evento e i suoi effetti sul territorio. Siamo pronti a vivere un’altra settimana all’insegna dello sport, dello spettacolo e della passione”.

Ad aprire ufficialmente il calendario sarà martedì 8 settembre alle 18 a San Marino il pre-event “Cronotitano Hill Climb – The Trailer”, promosso dalla Segreteria di Stato allo Sport in collaborazione con MotoGP Group e in accordo con Regione Emilia-Romagna e Misano World Circuit. L’appuntamento sarà l’anteprima del progetto della Cronotitano Hill Climb, la cronometro in salita a squadre riservata ai team MotoGP che prenderà forma a partire dal 2027.

The Trailer unirà una sfida a cronometro sulle due ruote, con piloti, ciclisti professionisti e appassionati impegnati lungo un percorso nel cuore del Titano, e un meet&greet con i tifosi in piazza della Libertà. Tra i protagonisti Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, simboli della Riders’ Land, insieme all’ex commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo e commentatore televisivo Davide Cassani, al commentatore Sky Sport MotoGP Mauro Sanchini e alla plurimedagliata ciclista Letizia Paternoster.

Mercoledì l’atmosfera del Gran Premio arriverà anche a Rimini, dove dalle 17:30, in Piazzale Kennedy davanti al Belvedere, andrà in scena il FIBA 3x3 MotoGP Showcase, evento organizzato da MotoGP in collaborazione con FIBA. Sarà una esibizione di basket 3X3 e allo stesso tempo un’attivazione sui generis, nella quale Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli scenderanno in campo insieme a giocatori e personalità del mondo del basket 3x3.

Tra gli eventi ospitati all’interno del circuito, giovedì 10 settembre, alla vigilia del Gran Premio, ci sarà la prima edizione di TH - Women Behind every race un progetto, promosso da Misano World Circuit insieme a FIM Women Commission e FMI, per ispirare le giovani generazioni e raccontare il lavoro delle donne dietro le quinte delle competizioni motoristiche, con il coinvolgimento di studentesse, istituzioni, rappresentanti di Confindustria e numerose professioniste già affermate nel settore.

Venerdì 11 settembre il programma è ricco di appuntamenti.

A San Marino, il Grand Hotel ospiterà dalle 15 alle 17.30 la Tavola Rotonda sullo Sport come volano di sviluppo dei Piccoli Stati d’Europa, promossa dalla Segreteria di Stato allo Sport. Un momento di confronto tra rappresentanti istituzionali ed esponenti del mondo dello sport e delle organizzazioni sportive europee sulle sfide e sulle opportunità legate al ruolo dello sport nei piccoli Stati.

In programma anche un momento particolarmente significativo a Coriano, dove alle 19, in via Patrignani nell’area Dainese, è prevista l’accensione straordinaria della Fiamma del Sic, dedicata a Marco Simoncelli. La fiamma, parte dell’installazione artistica “Every Sunday” donata da Dainese, viene accesa eccezionalmente nella settimana del Gran Premio: la fiammata dura 58 secondi, come il numero che ha accompagnato la carriera di Simoncelli.

Sempre venerdì a Rimini, sul Lungomare Claudio Tintori, all’altezza della Ruota Panoramica dalle 19 la Red Bull Riders’ Night proporrà spettacoli di freestyle e le spettacolari esibizioni dello stuntman Aras, con due show previsti intorno alle 22 e alle 23. Il pubblico potrà inoltre vivere una vera area entertainment con mototrainer, arcade e altri giochi. Rimini sarà anche il punto di arrivo della parade KTM, con l’esposizione delle moto e lo stand dedicato al merchandising.

A Riccione Red Bull animerà il cuore di Viale Ceccarini con alcune attivazioni che racconteranno il binomio tra la casa austriaca e il mondo della MotoGP attraverso giochi arcade, una esposizione di showbike ufficiali dei team Motogp e alcuni simulatori sui quali il pubblico potrà sfidarsi.

Venerdì a Cattolica si aprirà la due giorni della Cattolica Ride Week, evento organizzato da WRS in collaborazione con il Comune di Cattolica e Sky Sport che trasformerà il centro cittadino in un punto di riferimento per appassionati e famiglie, con un programma gratuito dedicato a motori, musica e intrattenimento. Tra gli appuntamenti figurano la scuola di minimoto per i più piccoli realizzata in collaborazione con la FMI, una vera e propria griglia di partenza con l’esposizione delle moto del Motomondiale (MotoGP, Moto2 e Moto3), esposizioni di auto e moto, le Ride Experience per gli appassionati di mototurismo che porteranno il pubblico alla scoperta dei “giacimenti” della Motor Valley e i Riders Talk con protagonisti del mondo delle due ruote condotti da Rosario Triolo e Mattia Pasini. Non mancheranno musica e DJ set, la sfilata delle minimoto e gli incontri con i piloti. Tra gli appuntamenti più attesi, le interviste del podcast di Andrea Migno “Migbabol”, con un’ospite speciale del mondo della MotoGP.

A Misano Adriatico tornerà l’appuntamento DediKato, giunto alla ventesima edizione, che proporrà un ricco programma di esibizioni, spettacoli ed esposizioni nelle giornate di sabato e domenica. Promosso da Fondazione Misano all’Arena 58 e per le vie del centro, l’appuntamento, divenuto una tradizione irrinunciabile, contribuisce a rafforzare l’offerta turistica e sportiva della città durante il weekend del Motomondiale.

Il programma di sabato 12 settembre proporrà anche “Hobby Sport, sali in moto” a Rimini, in Piazzale Kennedy, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Il Nuovo Motoclub Renzo Pasolini offrirà a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni la possibilità di provare gratuitamente una minimoto, con casco, protezioni e assistenza di tecnici federali.

Sempre sabato, la Fanzone del Misano World Circuit ospiterà Nameless, il famoso festival, organizzato in collaborazione con Red Bull, che dalle 18:00 porterà artisti di fama mondiale come Steve Angello, Crookers, EDMMARO, Fenoaltea e tanti altri.

A Coriano, dalle 23 in Piazza Don Minzoni, spazio invece alla Moto Sbaraccata di fine estate, una festa dedicata a tifosi, turisti e curiosi con cucina romagnola, musica e convivialità.

Le iniziative di Hobby Sport, sali in moto torneranno anche domenica 13 settembre a Rimini, completando un fine settimana pensato per avvicinare i più giovani al mondo delle due ruote.

Ad arricchire ulteriormente l’esperienza del Gran Premio ci sarà l’apertura straordinaria del Museo La Storia del Sic di Coriano, prevista venerdì e sabato dalle 9.30 alle 19.30, domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 e lunedì dalle 9.30 alle 19.30.