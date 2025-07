Grande successo a Riccione per il Festival dedicato alle serie tv: Verdone e Norris protagonisti dell'ultima serata

Un’ Arena Ceccarini gremita, emozionata ed entusiasta ha salutato ieri sera l’Italian Global Series Festival

Un’ Arena Ceccarini gremita, emozionata ed entusiasta ha salutato ieri sera, sabato 28 giugno, l’Italian Global Series Festival, che per una settimana intera ha portato Riccione sotto i riflettori delle serie più amate e seguite in Italia e nel mondo.

La kermesse, che con i suoi ospiti straordinari ha saputo emozionare e stupire, si è chiusa con la consegna dei Premi Excellence e Maximo: un evento da tutto esaurito che ha celebrato il meglio della serialità italiana e internazionale.

Protagonisti indiscussi della serata di gala sono stati Carlo Verdone e Dean Norris, premiati con gli Excellence Awards davanti a una platea gremita ed entusiasta, che ha accolto i due grandi nomi del cinema e della televisione — generosissimi con il pubblico — ma anche tantissimi altri protagonisti del grande e del piccolo schermo, con lunghissimi, interminabili applausi.

Verdone, simbolo intramontabile della commedia italiana, e Norris, celebre in tutto il mondo per il ruolo dell’agente Hank Schrader in Breaking Bad, hanno rappresentato due mondi apparentemente distanti ma uniti da un linguaggio universale: quello del racconto audiovisivo. I loro premi hanno celebrato carriere straordinarie, capaci di lasciare un segno indelebile tanto sul grande quanto sul piccolo schermo.

Al Gran Galà erano presenti la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, il vicepresidente della Regione Emilia Romagna Vincenzo Colla, il direttore del Festival Marco Spagnoli, la sindaca di Riccione Daniela Angelini insieme alla vicesindaca Sandra Villa e i componenti della giunta riccionese, l’assessore alla Cultura del Comune di Rimini Michele Lari e tantissime altre personalità.

La serata ha visto anche la consegna dei Premi Maximo dedicati alla fiction italiana edita. A trionfare è stata la serie “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La Leggendaria Storia degli 883” (Sky Studios e Groenlandia per Sky), che ha conquistato il premio come Miglior Serie Comedy. Morena Amato (Groenlandia) e Chiara Di Sante (Sky) sono salite sul palco per ritirare il riconoscimento, accolte da un caloroso applauso.

Lo stesso titolo ha ricevuto anche il Premio SIAE per la Miglior Sceneggiatura Comedy, firmata da Chiara Laudani, Sydney Sibilia, Francesco Agostini e Giorgio Nerone, con Agostini presente alla cerimonia. La regia della serie è valsa inoltre ad Alice Filippi, insieme a Francesco Capaldo e Sydney Sibilia, il premio per la Miglior Regia Comedy, ritirato da Filippi stessa.

Grande spazio anche per Netflix, che ha portato a casa due premi significativi. Storia della mia famiglia ha vinto il Premio SIAE per la Miglior Sceneggiatura di una Mini-serie, scritto da Filippo Gravino ed Elisa Dondi, con quest’ultima a rappresentare il team.

Il film Il treno dei bambini, invece, ha fatto il pieno di riconoscimenti con la Miglior Regia Film TV assegnata a Cristina Comencini e il premio come Miglior Attrice Film TV a Barbara Ronchi, la cui interpretazione ha commosso il pubblico.

Infine, il Premio SIAE per la Miglior Sceneggiatura Film TV è stato conferito a Massimo Gaudioso e Filippo Gili per Questi Fantasmi! (Picomedia in collaborazione con Rai Fiction).

Ad arricchire ulteriormente la serata, la presenza di numerosi volti noti del panorama italiano e internazionale: la madrina Caterina De Angelis, Elena Radonicich, Riccardo Scamarcio, Carmine Recano, Paolo Genovese, Andrea Roncato, Clive Standen e Katheryn Winnick, celebri per i loro ruoli nella serie Vikings, e tanti altri ospiti che hanno reso la serata ancora più memorabile.

L’evento, progetto sostenuto dal Ministero della Cultura, ideato e organizzato da APA Associazione Produttori Audiovisivi con AGIS e realizzato con il sostegno di Cinecittà, SIAE, Regione Emilia Romagna, Comune di Riccione e Comune di Rimini, ha chiuso una settimana intensa che ha portato a Riccione e Rimini i più grandi nomi della scena mondiale delle serie TV, trasformando la Riviera romagnola nella vera capitale internazionale della serialità.