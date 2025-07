La piadina della Trattoria del Passatore un'eccellenza: il ristorante premiato a SantaPiada

Premiati Adriana Pellegrini e il figlio Yuri: la loro piadina è certificata Igp

Cna promuove SantaPiada 2025, la festa dei sapori tradizionali di Santarcangelo di Romagna in programma il 27 e 28 giugno presso la città clementina, dove è in arrivo un prestigioso riconoscimento per la "Trattoria del Passatore”.



Nell'importante e attesa manifestazione, che vede la presenza di Cna, la storica locanda gestita da Adriana Pellegrini, componente della nuova Presidenza di Cna Rimini, sarà premiata insieme al figlio Yuri dal Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola Igp come primo ristorante a Santarcangelo di Romagna ad aver scelto di fregiarsi della certificazione Igp per la propria piadina. Un passo importante e significativo che permette di assicurare ai propri clienti di assaporare il gusto autentico della tradizione romagnola.



"Un riconoscimento in linea con l’attività del Consorzio della Piadina Romagnola che ha come primario obiettivo quello di informare il consumatore e garantire, nella produzione, il rigoroso rispetto della ricetta tradizionale. In questa direzione si colloca anche il tour dedicato ai bambini, in programma nel pomeriggio di sabato 28, alla scoperta di Santarcangelo di Romagna e degli ingredienti della Piadina Romagnola, realizzato in collaborazione tra il Consorzio e la Pro Loco di Santarcangelo", spiega la Cna in una nota.