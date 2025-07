Grande successo per il Carnevale estivo a Novafeltria: una serata ricca di colori, musica e divertimento

La piazza di Novafeltria si è riempita di italiani e americani, uniti nei festeggiamenti

A Novafeltria il Carnevale è tornato a luglio con una serata che ha acceso il paese di colori, musica e divertimento. Ieri sera, venerdì 4 luglio, grande successo per il “Carnevale estivo”, omaggio ai ragazzi e alle ragazze di “Voci nel Montefeltro” che tutti gli anni arrivano dall’oltreoceano trasportati dalla passione per la musica.

Per l' occasione, la piazza si è riempita di persone in costume e di bandiere americane, issate per festeggiare il Giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti.

La serata ha preso il via con una parata spettacolare, aperta dai fantastici tamburini della Cerna dei lunghi archi di San Marino. Hanno sfilato i rappresentanti di alcuni stati USA, star di Hollywood e simboli iconici degli Stati Uniti come il Presidente Washington, la Statua della Libertà, Marilyn Monroe, l'Aquila e Uncle Sam, che hanno divertito i partecipanti con la loro allegria. Presenti anche le Hawaii rappresentate da tante bambine con al collo una corona di fiori. Non potevano mancare, inoltre, le Harley Davidson che hanno riempito la piazza con il loro rombo ruggente.

Elvis The Legend by Silver Buicks ha animato la serata con il suo concerto, dopo essere arrivato sulla sua Lincoln Continental Mark V bianca, e ha fatto ballare americani e italiani attraverso la sua musica anni ’50.

Molte le attività che hanno intrattenuto bambini e ragazzi durante la serata: lo scivolo gonfiabile, la Punch Machine e, novità assoluta per Novafeltria, il Toro Meccanico, che ha regalato divertimento e risate a chi ha voluto sfidare gli altri attraverso una prova di resistenza.

Non potevano mancare, inoltre, gli stand di cibo e bibite. Dalle ore 18.00, allo stand della Pro loco e al griglificio, è stato possibile gustare delizie come hamburger, hot dog e salsiccia affumicata che hanno avuto grande successo tra i partecipanti.

Questa allegra serata è riuscita a portare un pezzetto di cultura americana a Novafeltria: occasione per conoscere meglio i giovani che tutti gli anni arrivano in paese per il canto lirico.