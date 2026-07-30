Grandi chef e dj set sotto le stelle: a Pennabilli arriva Food Garden

Appuntamento domenica 2 agosto al Parco Begni del ristorante Il Piastrino di Pennabilli

Domenica 2 agosto al Parco Begni del Piastrino di Pennabilli si terrà l'evento Food Garden. La prima parte dell'evento, la cena, un percorso gastronomico ricercato abbinato ai grandi vini italiani, è già completamente sold out. Tra gli ospiti annunciati figurano Massimo Bottura, Carlo Cracco, Giancarlo Perbellini, Jess Rosval, Riccardo Agostini, Enrico Recanati, Salvatore Morello e numerosi altri chef, produttori e vignaioli che daranno vita a una vera celebrazione dell’enogastronomia d’autore. La seconda parte prenderà il via alle 22: Food Garden diventerà una grande festa sotto le stelle, con un dj set che porterà a Pennabilli alcuni dei nomi più interessanti della scena elettronica italiana. La direzione artistica è firmata The Riff, hi-fi bar di Benny Benassi, mentre in consolle saliranno gli Euronettuno, il duo elettronico protagonista di alcuni dei party più apprezzati del momento, insieme a Teo Mandrelli e Filippo Polidori. Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti per accedere alla parte musicale della serata.