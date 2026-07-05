Progetta la tua cucina da Febal Casa San Marino

Con la nuova promozione puoi avere gli elettrodomestici al 50% e il top in gres Optimum in omaggio

Febal Casa, brand di Colombini Group, è tra i principali protagonisti dell'arredo contemporaneo, con una rete consolidata di store monomarca in Italia e all'estero. Attraverso il concetto di Total Home Furniture, propone soluzioni per tutti gli ambienti della casa – dalla cucina al living fino alla zona notte – coniugando design, innovazione e cultura del progetto. Questa filosofia prende vita nel Flagship Store Febal Casa San Marino, primo Ambassador Store del brand: uno showroom recentemente rinnovato di oltre 1.000 mq dove è possibile scoprire un percorso dedicato all'abitare contemporaneo, con proposte cucina, soggiorno, camere da letto, camerette e zone di servizio. Protagonista dello showroom è la cucina, cuore della casa e spazio di convivialità. Grazie a un'ampia scelta di modelli, materiali e finiture, Febal Casa realizza progetti completamente su misura, studiati per rispondere a ogni esigenza di spazio, stile e budget. E oggi, progettare la cucina dei propri sogni è ancora più semplice grazie a una promozione pensata per valorizzare ogni progetto. Dal 1° giugno al 30 settembre 2026, acquistando una cucina Febal Casa completa, puoi avere gli elettrodomestici a metà prezzo e il top in gres Optimum in omaggio.

Inoltre, top sp. 2 cm, alzatine, schienali, piani isola e penisola Optimum sono disponibili a condizioni vantaggiose.

È possibile scegliere anche un finanziamento senza interessi. Prenota un appuntamento presso il Flagship Store Febal Casa San Marino S.S. Rimini–San Marino, km 8.2

https://www.febalcasa.com/it/promozioni/top-in-regalo-elettromestici-al-50/

Gli Interior Designer ti aspettano in negozio per una consulenza gratuita e senza impegno.

SE È FEBAL, È CASA.