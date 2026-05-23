Granfondo Nove Colli: la grande classica del ciclismo torna domenica 24 maggio

Venerdì sera (22 maggio) il party di presentazione della 55esima edizione con Isaac Del Toro

Il Castello di Ribano ha ospitato ieri sera, venerdì 22 maggio, il party di presentazione della 55ª edizione della Granfondo Nove Colli, lo storico appuntamento ciclistico che continua a richiamare appassionati da tutto il mondo. L’edizione 2026 farà infatti registrare numeri da record con oltre 7mila iscritti e ben 43 nazioni rappresentate al via, confermando la manifestazione romagnola tra le granfondo più importanti a livello internazionale.

Saranno presenti corridori provenienti da tutte le regioni italiane e da 102 province Dopo l’Italia, le nazioni più rappresentate saranno Germania, Svizzera, Belgio, Austria e Regno Unito.

Nella cornice della tenuta Castello di Ribano - Cantina Spalletti Colonna di Paliano, tra vigneti e colline romagnole, organizzatori, sponsor, atleti e ospiti si sono ritrovati per una serata dedicata al ciclismo e al territorio, accompagnata dalle proposte gastronomiche dell’agriturismo e dai vini prodotti dalla cantina della tenuta.

Ad accogliere gli invitati la nuova proprietà Baldacci Guidi, rappresentata da Rodolfo Baldacci che stanno portando avanti un progetto di valorizzazione del Castello di Ribano come luogo dedicato all’ospitalità, agli eventi e all’enogastronomia del territorio.

La struttura, immersa nelle colline romagnole e affacciata con una vista a 360 gradi sulla Riviera, dispone di suite ricavate all’interno delle antiche mura del castello e di spazi restaurati destinati a ricevimenti, incontri aziendali, eventi privati. Le sale interne, recuperate mantenendo le caratteristiche storiche della dimora, si affiancano agli spazi esterni tra vigneti e giardini che rendono la location particolarmente adatta a manifestazioni e appuntamenti legati al territorio.

Grande apprezzamento durante la serata anche per i vini della tenuta, protagonisti delle degustazioni che hanno accompagnato i diversi menu proposti agli ospiti.

Tra i presenti il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, Fabio Aru, vincitore della Vuelta a España 2015, Alessandro Petacchi, protagonista del ciclismo internazionale con successi alla Milano-Sanremo e numerose vittorie di tappa al Giro d’Italia, Marco Marcato, ex professionista, e Isaac Del Toro, giovane talento della UAE Team Emirates che oggi vive a San Marino e si allena spesso sulle strade romagnole.

Presente anche Chiara Ciuffini, campionessa del mondo amatoriale, insieme ai rappresentanti della UAE Team Emirates e allo staff organizzativo della Nove Colli guidato dal presidente Giunio Casadei.

Tra gli ospiti anche Marco Palvetti, attore e volto noto del cinema e della televisione italiana, apprezzato dal pubblico per l’interpretazione di Marco Pantani nella produzione televisiva dedicata al “Pirata”. La sua presenza ha richiamato il forte legame tra la Romagna e il campione di Cesenatico, figura ancora oggi simbolo del ciclismo italiano e profondamente legata a questo territorio.

La serata ha rappresentato uno dei momenti che anticipano il weekend della Nove Colli, confermando il forte legame tra la manifestazione, il territorio romagnolo e il mondo del ciclismo internazionale.