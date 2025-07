Grave incidente a Verucchio: scontro tra auto e scooter, ferito un minorenne

Lo schianto nel pomeriggio del 25 giugno sulla provinciale San Marino, nella frazione Cantelli

Dopo il recente incidente in via Montescudo, (vedi notizia) un nuovo sinistro ha coinvolto le strade del riminese. Nel pomeriggio di oggi, 25 giugno, nella frazione Cantelli, lungo la provinciale San Marino, nel territorio comunale di Verucchio, un'auto si è scontrata con uno scooter con targa sammarinese a bordo del quale viaggiavano due ragazzi minorenni.

Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, che sta raccogliendo elementi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’urto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Uno dei due ragazzi è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità, mentre l’altro ha riportato solo lievi contusioni.