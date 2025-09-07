Grave incidente al Marano: coppia in scooter sbalzata sull’asfalto dopo volo di alcuni metri

Lo scontro ha interessato un'auto e uno scooter

Un grave incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri (sabato 6 settembre) a Riccione, in viale d'Annunzio. Ad avere la peggio è stata una coppia, uomo e donna, che viaggiava su uno scooter e percorreva il viale in direzione Rimini: il sinistro si è verificato intorno alle 23.15, nei pressi del piazzale Neruda. Un'auto, che viaggiava in direzione Rimini-Riccione, quindi nel senso di marcia opposto, ha iniziato la svolta per raggiungere il piazzale, scontrandosi con lo scooter. L'impatto è stato violento, la coppia è stata sbalzata di terra, con un volo di qualche metro prima dell'impatto con l'asfalto.

La Polizia Locale, oltre a chiudere la strada al transito in entrambi i sensi di marcia - il traffico è stato deviato nelle vie interne - ha proceduto con i rilievi e gli accertamenti per ricostruire la dinamica, in particolare la velocità dello scooter e il corretto rispetto della precedenza da parte dell'auto. Il personale del 118, intervenuto con due ambulanze, ha soccorso i due scooteristi.