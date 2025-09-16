Grave incidente in zona Iper: furgone si ribalta, Renault Clio distrutta e due feriti gravi

L'incidente è avvenuto intorno alle 12 di oggi (martedì 16 settembre): due eliambulanze intervenute sul posto

Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle 11.50 di oggi (martedì 16 settembre) in zona Iper, tra Savignano e Gatteo Mare. Un furgone di una ditta riminese, che stava percorrendo la Statale 16 in direzione Rimini, ha sbattuto contro una Renault Clio a bordo della quale si trovavano cinque persone. L'impatto è stato violento: il furgone si è ribaltato sulla careggiata, la Renault si è accartocciata letteralmente.

Le persone all'interno della vettura sono state estratte dalle lamiere, due sono in condizioni gravi e sono state ricoverate all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto il personale del 118, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale. In zona la Statale 16 è stata chiusa al traffico. Per i soccorsi sono intervenute due eliambulanze.