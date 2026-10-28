Calcio Prima Gravina si svincola dal Torconca e si accasa al Cattolica

L'attaccante, 34 anni, ha già vestito la maglia giallorossa nella stagione 2022-2023. Un rinforzo per rendere la squadra ancora più competitiva

L’attaccante Antonio Gravina, 34 anni, si è svincolato dal Torconca e si è accasato al Cattolica in cui ha già militato nella stagione 2022-2023. Un rinforzo importante per puntare ancora con più decisione alla promozione (la squadra giallorossa è seconda a -1 dalla leader Victoria).

“Gravina, una volta svincolatosi, ha chiesto di allenarsi con noi. Visto che cercavamo un giocatore con le sue caratteristiche, in grado di velocizzare la manovra offensiva e creare superiorità numerica, gli ho fatto una offerta che lui ha accettato” spiega il presidente del club giallorosso Enrico Giovanetti.

Gravina nelle stagioni 23-24 e 24-25 ha segnato con il Misano complessivamente 34 reti. Nella scorsa stagione era alla Savignanese.