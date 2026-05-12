Green Festival San Marino, riflettori su acqua di rubinetto e lotta alla plastica

Successo per l’ottava edizione tra ambiente, acqua pubblica e natura

Primo bilancio per il Green Festival San Marino, all’indomani della sua 8° edizione. L'inaugurazione ha visto tra gli ospiti i rappresentanti delle istituzioni sammarinese, il Segretario al Territorio Matteo Ciacci e il neo Direttore dell'Azienda dei Servizi Marcello Forcellini, e l'assessora Anna Montini. Il festival si è aperto con un convegno sulla lotta alla plastica sulle tavole attraverso la conoscenza dell’acqua di rubinetto, un dono prezioso ancora disdegnato da tante persone per una serie di luoghi comuni e pregiudizi, grazie anche al tan tan pubblicitario dei ‘custodi’ delle acque minerali.

Il tavolo, moderato dal giornalista Luca Martinelli, ha fornito molti spunti di riflessione riguardo alla gestione dell’acqua come bene comune e su qualità e sicurezza dell'acqua di rubinetto, riallacciandosi ad una campagna in corso a San Marino dal nome Acqua Viva che, fatto il suo passaggio nelle scuole e nelle famiglie, si appresta a portare i risultati della sua esperienza alla cittadinanza. Molto stimolante l’intervento della vice Presidente di Romagna Acque Società delle Fonti Stefania Sabba, che ha raccontato con orgoglio la qualità della loro acqua, dei costanti investimenti per migliorare l’efficienza della rete e tutelarsi di fronte a emergenze climatiche come le alluvioni del 2023 e 2024 sui territori romagnoli. Di grande interesse anche i contributi al tavolo da parte di Bruno Maria Mazzara, docente di Psicologia dei consumi alla Sapienza di Roma, di Lorenza Cossutta di Venice Tap Water e del Presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani. Partecipanti appiccicati alle sedie per gli interventi pomeridiani con Rossano Ercolini Presidente della Rete "Rifiuti zero”, Gianni Lannes giornalista investigativo e con Michele Aberle di Progetto Rigevolvere. Un finale suggestivo con il gruppo Lympha Trio (arpa celtica, flauto traverso e violino) che ha proposto brani dedicati alla natura. Con le persone all’ascolto adagiate sul prato e a bordo lago, in un’unica straordinaria armonia con la natura, che erano il lago, le vigne, i campi, con il tridente roccioso del Titano disegnato sullo sfondo.