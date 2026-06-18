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Gualdicciolo, Smart prende fuoco in marcia: illesa la donna alla guida

La vettura è stata completamente distrutta dalle fiamme

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
18 giugno 2026 15:39
Gualdicciolo, Smart prende fuoco in marcia: illesa la donna alla guida -
Repubblica San Marino
Cronaca
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A Riccione si è verificato oggi, intorno alle 12, un grosso incendio in autostrada. Nella stessa mattinata, alle 6.50 circa, un incidente analogo, anche se di minor entità, si è verificato in via Fabrizio da Montebello a Gualdicciolo, la strada che conduce all'area in cui si trovano uffici, edicola, supermercato, farmacia, ristorante e bar, e alla zona industriale. Ad andare in fiamme è stata un'automobile Smart, riferisce la tv di stato sammarinese, guidata da una 54enne di origine albanese, che stava percorrendo la strada in direzione della zona industriale. La donna ha notato le fiamme sprigionate nella parte posteriore del veicolo, poi totalmente distrutto, e ha così evitato ogni conseguenza. Immediato l'intervento della sezione antincendio della Polizia Civile, che ha domato l'incendio, le cui cause sono ancora al vaglio.

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