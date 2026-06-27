Guardia di Finanza di Rimini, bilancio 2025-2026: oltre 5 mila interventi e sequestri per decine di milioni

Celebrato il 252° anniversario del Corpo. Intensificata l’azione contro evasione, frodi, criminalità economica e infiltrazioni mafiose

Ieri, per celebrare il 252° anniversario di fondazione del Corpo si è tenuta, presso l’aeroporto Militare “G. Vassura”, sede della Sezione Aerea del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini, la cerimonia militare, a cui hanno partecipato le autorità provinciali militari e civili. Nel corso della stessa il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, Colonnello t. ISSMI Ugo Poggi ed il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini, Colonnello t.SPFP Emiliano Rampini, hanno ringraziato i militari di tutti i Reparti della provincia per l'impegno e l'alta professionalità profusi nell'attività di servizio, che hanno consentito di pervenire, nell’anno 2025 e in questi primi 5 mesi del 2026, a lusinghieri risultati operativi connotati da concretezza ed efficacia, contribuendo ad accrescere il prestigio del Corpo e la fiducia dei cittadini nei confronti dell’Istituzione.

Tale ricorrenza annuale è l’occasione per tracciare un bilancio dei risultati conseguiti nell’anno precedente e nei primi 5 mesi di quello corrente, significativi del fattivo ed incisivo concreto impegno della Guardia di Finanza di Rimini nella lotta ai fenomeni di criminalità economico-finanziaria più diffusi e dannosi per il sistema economico della provincia.

Particolarmente intensificata l’azione di servizio della polizia economica e finanziaria, per fornire sul campo sempre più concrete ed incisive risposte operative alle istanze di tutela e sicurezza dei cittadini, degli operatori economici e dei professionisti corretti, quale condizione per il raggiungimento dell’equità sociale posta a fondamento del benessere della collettività.

Gdf: impegno “a tutto campo” contro la criminalità a tutela di cittadini e imprese. Nel 2025 e nei primi cinque mesi del 2026, la Guardia di Finanza di Rimini ha eseguito oltre 5 mila interventi ispettivi e oltre 600 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese.

Contrasto delle frodi e dell’evasione fiscale. Il contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali è un obiettivo identitario della Guardia di finanza che, grazie alla sua vocazione investigativa, ha svolto nella provincia di Rimini 160 indagini di polizia giudiziaria finalizzate a disarticolare le filiere criminali responsabili di frodi fiscali e connessi profili di riciclaggio. Tali attività hanno consentito di denunciare 52 soggetti per reati tributari, le proposte di sequestro ammontano a circa 106 milioni mentre il valore dei beni sequestrati costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali è di circa 5 milioni di euro. Sono state svolte anche specifiche attività investigative e di analisi sui crediti d’imposta agevolati in materia edilizia ed energetici che hanno permesso di accertare frodi per importi inferiori ai 300 mila euro. Parallelamente la Guardia di finanza ha assicurato una costante opera di prevenzione dei fenomeni fraudolenti avanzando alla locale Agenzia delle entrate 20 proposte di cessazione della partita Iva nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità. È stato assicurato, al contempo, un costante presidio nel contrasto al sommerso economico. Le attività ispettive hanno permesso di individuare 39 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco, nonché 268 lavoratori in “nero” o irregolari, dei quali 146 completamente in “nero”. Contemporaneamente sono stati eseguiti 20 interventi in materia di accise e 15 controlli doganali sulle merci introdotte sul territorio nazionale in evasione d’imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza. I controlli contro il gioco illegale hanno portato alla verbalizzazione di 28 soggetti.

Tutela della spesa pubblica. L’attività della Guardia di Finanza di Rimini nel comparto della tutela della spesa pubblica è orientata a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse dell’Unione europea e nazionali, per la realizzazione di interventi a sostegno di imprese e famiglie. Sono 300 gli interventi complessivamente svolti a tutela dei principali flussi di spesa, dagli appalti agli incentivi alle imprese, dalla spesa sanitaria alle erogazioni a carico del sistema previdenziale e assistenziale, dai fondi europei alla responsabilità per danno erariale. Le direttive impartite mirano al presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In tale ambito sono stati eseguiti oltre 87 interventi per verificare la spettanza di crediti d’imposta, contributi e finanziamenti e la corretta esecuzione delle opere e dei servizi per oltre 13,5 milioni di euro. Sul fronte della spesa pubblica nazionale sono stati effettuati 65 interventi in tema di reddito di cittadinanza e nuove misure di inclusione e supporto per formazione e lavoro. Nell’ambito della collaborazione con l’Autorità giudiziaria sono state eseguite 73 indagini con 36 soggetti denunciati e segnalati alla Corte dei conti 4 responsabili, con danni erariali per 650 mila euro. Con la Procura Europea sono state sviluppate 2 indagini con 3 responsabili denunciati. In tema di appalti sono state monitorate procedure per oltre 13,5 milioni di euro. Le indagini sui reati contro la Pubblica Amministrazione hanno portato alla denuncia di 4 persone per peculato.

Contrasto della criminalità organizzata ed economico-finanziaria. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio, anche attraverso l’analisi di oltre 240 flussi finanziari sospetti, sono stati eseguiti 7 interventi che hanno portato alla denuncia di 9 persone. È proseguita l’azione contro l’abusivismo bancario e finanziario con la denuncia di circa 6 soggetti e sequestri per oltre 650.000 euro. Ai confini terrestri, marittimi e aerei sono stati eseguiti circa 177 controlli sulla circolazione della valuta con intercettazione di valori per oltre 600 mila euro. In materia di reati fallimentari e societari sono stati denunciati 57 soggetti con sequestri per oltre 1 milione di euro e confische per oltre 1,1 milione. Per usura sono stati denunciati 5 soggetti e confiscati beni per oltre 345 mila euro. Nell’ambito del contrasto al crimine organizzato sono state concluse 14 indagini con sequestri, confische e amministrazione giudiziaria per circa 65 milioni di euro. Sono stati effettuati 279 accertamenti antimafia e sequestrati circa 17 kg di stupefacenti. Nel contrasto al mercato illecito dei beni e servizi sono stati eseguiti 98 interventi con 29 denunce e 41 segnalazioni amministrative, con sequestro di oltre 2,7 milioni di prodotti contraffatti.

Operazioni di soccorso e concorso nei servizi di ordine e sicurezza pubblica. Nel quadro della sicurezza interna ed esterna del Paese la Guardia di Finanza ha svolto attività di contrasto ai traffici illeciti e controlli sul territorio. Sono state impiegate oltre 4 mila pattuglie nel controllo economico del territorio riminese con oltre 8 mila persone controllate. Nel 2025 sono state impiegate 250 giornate/uomo in servizi di ordine pubblico e nel 2026 si è arrivati a 390 giornate/uomo, in occasione di eventi e manifestazioni.