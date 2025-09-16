Guardia di Finanza: il colonnello Ugo Poggi alla guida delle Fiamme Gialle riminesi

Succede al colonnello Alessandro Coscarelli

Cambio della guardia questa mattina, 16 settembre, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, in via Augusto Grassi. Alla presenza del Comandante Regionale Emilia-Romagna, generale Paolo Kalenda, il colonnello Alessandro Coscarelli ha ceduto il comando al colonnello Ugo Poggi.

Alla cerimonia hanno partecipato ufficiali, ispettori e militari dei reparti riminesi, oltre ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia in congedo.

Coscarelli, in servizio a Rimini dal settembre 2021, lascia per assumere un nuovo incarico diplomatico in Arabia Saudita. Nel suo discorso ha ringraziato i Finanzieri della provincia per l’impegno profuso negli ultimi quattro anni, sottolineando i risultati ottenuti soprattutto nel contrasto ai patrimoni illeciti della criminalità. Ha poi rivolto un augurio di buon lavoro al suo successore.

Il nuovo comandante, colonnello Poggi, 56 anni, arriva da Pavia, dove ha guidato il Comando Provinciale per tre anni. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, ha una lunga carriera in reparti operativi di tutta Italia ed è insignito di diverse onorificenze.

Il generale Kalenda ha espresso parole di ringraziamento per Coscarelli e ha augurato buon lavoro a Poggi, chiamato a proseguire l’attività delle Fiamme Gialle a Rimini.