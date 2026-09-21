Guardia di Finanza, il tenente colonnello Matteo Montanari alla guida della Sezione Aerea di Rimini

Il nuovo comandante, riminese e con oltre 4.800 ore di volo, ha incontrato il sindaco Jamil Sadegholvaad

Il Sindaco Jamil Sadegholvaad ha incontrato questa mattina nel suo ufficio il tenente colonnello Matteo Montanari, che ha assunto la guida della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Rimini subentrando al tenente colonnello pilota Antonio Maggio. Il passaggio di consegne è stato celebrato lo scorso 28 agosto nella sede del reparto di volo riminese, alla presenza di una rappresentanza dei militari.

Il Sindaco ha rivolto al nuovo comandante gli auguri di buon lavoro a nome dell'Amministrazione e della città, sottolineando il valore di un incarico che vede alla guida del reparto un ufficiale riminese. Montanari, 44 anni, è infatti originario di Rimini e si trova a operare nel territorio in cui è cresciuto.

Pilota militare, arruolato nel 2002, ha frequentato l'Accademia del Corpo con il primo corso Aeronavale «Sirio» e conta oltre 4800 ore di volo in scenari europei ed extra mediterranei. Nel suo percorso figurano missioni per il contrasto ai traffici illeciti via mare, la tutela ambientale, il contrasto all'immigrazione irregolare e il supporto a Frontex. È stato inoltre istruttore presso il simulatore dell'ATR Training Center di Tolosa e docente nei corsi di post-formazione. È qualificato Ufficiale Sicurezza Volo e laureato in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria.

Nel corso del colloquio il Sindaco ha espresso la volontà di proseguire con il nuovo comandante il rapporto di collaborazione già consolidato con il Corpo, nella convinzione che la presenza del reparto aereo, con la sorveglianza del territorio, rappresenti una risorsa importante per la sicurezza e la legalità della comunità locale.