Guardia di Finanza Rimini: commiato al Capitano Niccolò Lucioli tra emozione e riconoscenza

Dopo cinque anni di servizio in provincia, il Capitano si prepara a un nuovo incarico di prestigio nel Lazio

Un momento carico di emozione e significato si è vissuto nella mattinata di ieri presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, dove il Comandante Provinciale, Colonnello t.ST Alessandro Coscarelli, ha salutato ufficialmente il Capitano Niccolò Lucioli, in partenza per un nuovo prestigioso incarico in un Reparto del Corpo nella regione Lazio.

Dopo quasi cinque intensi anni di servizio in terra riminese, il Capitano Lucioli lascia un segno profondo nel tessuto operativo della Guardia di Finanza locale. La sua dedizione, competenza e determinazione hanno contribuito in maniera determinante al rafforzamento della legalità economico-finanziaria sul territorio, sotto l’illuminata guida del Colonnello Coscarelli, figura di grande equilibrio, rigore morale e sensibilità istituzionale.

L’attività del Capitano Lucioli si è distinta per risultati di assoluto rilievo, ottenuti grazie a un’azione incisiva e coordinata in tutti i settori della polizia economico-finanziaria: dalla lotta all’evasione e alle frodi fiscali, al contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica, sempre con l’obiettivo di tutelare i cittadini onesti e le risorse dello Stato.

Tra le numerose operazioni condotte spiccano Cheope, che ha permesso di smascherare una complessa struttura piramidale basata sul reclutamento illecito su scala nazionale; Prometeus, indagine di vasta portata che ha portato alla luce danni erariali per centinaia di milioni di euro segnalati alla Corte dei conti; Giotto e Sipontinus, operazioni mirate al contrasto dei reati fiscali più insidiosi; Tax Credit Vacanze, che ha smascherato l’indebito incasso di bonus da parte di strutture ricettive non autorizzate.

Il saluto del Comandante Coscarelli non è stato solo un atto formale, ma un tributo sincero a un Ufficiale che ha incarnato i valori più alti del Corpo: senso del dovere, spirito di sacrificio e integrità. Le sue parole, profonde e sentite, hanno sottolineato non solo la gratitudine istituzionale, ma anche il legame umano costruito nel tempo, in un clima di fiducia e collaborazione.

«Il Capitano Lucioli – ha affermato il Col. t.ST Coscarelli – lascia Rimini dopo aver dato prova di eccezionali qualità professionali e umane. Sono certo che saprà affrontare con lo stesso slancio e rigore anche le nuove sfide che lo attendono. A lui va il mio più sentito augurio, a nome di tutto il Comando Provinciale, affinché possa continuare a essere esempio di dedizione e lealtà.»

Il Capitano Lucioli, nel ringraziare il Comandante Provinciale per la costante guida e il supporto ricevuto, ha assicurato il massimo impegno per onorare anche nel nuovo incarico i valori fondanti della Guardia di Finanza.