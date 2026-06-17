Guida alla Notte Rosa di Rimini: tutto il programma di eventi

Rds Summer Festival e non solo: il calendario del weekend estivo più atteso

Giovedì 18 giugno 2026

Piazza Cavour - Rimini centro storico

Tutti in Pista

Anteprima Notte Rosa

Il cuore di Rimini si trasforma in una suggestiva balera sotto le stelle, accendendo il centro storico con una serata dedicata alla tradizione, al ritmo e alla convivialità. Questo speciale appuntamento, che anticipa le celebrazioni della Notte Rosa, invita il pubblico di ogni età a riscoprire il piacere del ballo in una cornice magica. Il programma propone un viaggio musicale eterogeneo per soddisfare tutti i gusti: dalle intramontabili note del liscio romagnolo e i coinvolgenti balli di gruppo, fino all'energia della disco music anni '70 e '80.

L'evento, curato dai centri anziani del territorio, sarà animato da performance di musica dal vivo e dalla partecipazione delle scuole di ballo locali, pronte a coinvolgere i presenti in un'esperienza di puro divertimento e condivisione. In piazza si esibiscono Le Sirene Danzanti, Passi di Stelle, la band I Ragazzi di Romagna, il DJ set di Marco Santi con la conduzione di Marco Corona.

Un'occasione per celebrare l'identità romagnola e il piacere di stare insieme.

Ore 20:45 Ingresso libero

19 e 20 giugno 2026

Rimini, piazzale Fellini

RDS Summer Festival 2026

In occasione della Notte Rosa 2026, Rimini torna ad essere protagonista della musica live italiana. RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT hanno confermato la città come seconda tappa dell'RDS Summer Festival, nel week-end del solstizio d’estate.

Il programma dell'evento si divide in due momenti principali. Venerdì 19 giugno la serata sarà dedicata all'RDS Party, un'anteprima incentrata sulla dance music con Marvin, Prezioso, Erika, DjRoss, MagicBox, gli Eiffel 65 e un ospite a sorpresa, che aprirà il weekend della Notte Rosa.

Sabato 20 giugno sarà invece la volta del festival vero e proprio, che vedrà salire sul palco i nomi più noti delle classifiche streaming e i nuovi talenti del panorama musicale attuale.

La serata di sabato vedrà alternarsi sul palco: Achille Lauro, The Kolors, Francesco Renga, Malika Ayane, Frah Quintale, Sangiovanni, Clara, Serena Brancale, Samurai Jay, Angie, Delia, Lumiero.

Il palco di Piazzale Fellini sarà animato dai conduttori Anna Pettinelli e Leo Di Bello, affiancati dalle giovani voci di RDS Next, Samara Tramontana e Lisa Luchetta.

Durante le date riminesi, gli speaker della radio animeranno un villaggio aperto al pubblico con attività ed esperienze dedicate ai partecipanti.

Ingresso gratuito senza prenotazione

Info: www.rds.it/scopri/eventi-rds/rds-summer-festival-2026-date-citta-artisti-e-conduttori-della-festa-dellestate e sui canali social ufficiali di RDS e RDSNEXT, tramite l'hashtag dedicato #rdssummerfestival.



venerdì 19 giugno 2026

Spiaggia di Rimini Sud, dal Bagno 50 al 63

Un mare di rosa

La Notte Rosa è a Riva - 6° Edizione

Anche quest’anno la spiaggia di Rimini sud si trasforma in un grande palcoscenico sotto le stelle in un percorso sensoriale con i piedi nella sabbia e lo sguardo rivolto al mare. L'appuntamento di venerdì 19 giugno a Riva celebra i dieci anni di 'Un Mare di Vino', una grande festa dedicata alle cantine dei Colli Riminesi e ai sapori del territorio. Un’occasione speciale per riscoprire il vino come esperienza autentica di condivisione, incontro e convivialità. Ad arricchire la celebrazione, una mostra in spiaggia "Un Mare di Terra” che racconta le storie dei vini e dei produttori della Strada dei Vini, con l’obiettivo di avvicinare le persone a questo mondo valorizzandone il legame con la terra. Accanto al vino, anche il food avrà uno spazio dedicato, dove i prodotti del territorio diventeranno espressione di gusto e identità.

L’evento prende il via già dalle ore 19, inaugurando la giornata in spiaggia più lunga e coinvolgente dell’estate. La serata entra nel vivo con un’esperienza immersiva tra musica dal vivo, spettacoli di circo contemporaneo e performance di artisti del fuoco. "Let's Dance" è tra le grandi novità dell'edizione 2026: la nuova pista da ballo in riva al mare allestita presso il Bagno 57, per un vero e proprio viaggio musicale attraverso gli anni '70, '80 e '90, guidato dai DJ Luca Belloni, Gippo DJ e Giovanni Lombardo, che si alterneranno in consolle.

Il Ballo 2.0 con le scuole di danza del territorio porteranno in spiaggia stili provenienti da tutto il mondo, per dare vita a un grande palcoscenico a cielo aperto, posizionato direttamente in riva al mare per coinvolgere tutti i partecipanti in un movimento collettivo (bagno 50).

Uno spazio interamente riservato all'intrattenimento dei più piccoli e dei genitori. L'area ospiterà i giochi tradizionali in legno del Ludobus e le animazioni del Circo dei Saltimbanchi, con spettacoli di giocoleria e arte circense (bagno 62).

A chiudere l'esperienza, la passeggiata in spiaggia più luminosa di sempre, per vivere e condividere fino all’ultimo istante la magia della notte.

Info: www.facebook.com/piacerespiaggiarimini

19, 20, 21 giugno 2026

Rimini, Piazzale Boscovich

WBD Celebration Tour 2026

I personaggi più iconici di Warner Bros. Discovery si celebrano a Rimini nel week-end della Notte Rosa. Lanciata nel 2023 in occasione dei 100 anni degli Studios, l’iniziativa continua a portare alcuni dei franchise più amati di Warner Bros. Discovery nelle più iconiche località balneari italiane, con un format pensato per coinvolgere il pubblico e rafforzare il legame con i fan. L'evento itinerante propone una serie di attività tematiche dedicate ai grandi successi del cinema, delle serie TV e dell'animazione. L'iniziativa è strutturata per coinvolgere diverse fasce di pubblico, dai bambini agli adulti, attraverso aree esperienziali ispirate ai titoli più noti della casa di produzione.

Una sezione è dedicata all’universo DC. In vista del debutto nelle sale del nuovo film dedicato a Supergirl, previsto per il 25 giugno 2026, lo spazio propone una postazione fotografica dedicata e un DJ set serale.

Lo sport trova spazio all’interno della tappa riminese con un campo da basket brandizzato Space Jam. L'iniziativa celebra il trentesimo anniversario della pellicola originale del 1996, diventata nel tempo un riferimento della cultura pop. Nell’area dedicata, i visitatori possono partecipare a tornei di basket 3 contro 3, sfide tecniche e altre attività dinamiche legate ai personaggi dei Looney Tunes.

Il tour include inoltre attrazioni ispirate ad altre celebri icone dell'intrattenimento. Per i fan di Batman, è stata allestita un’area di arrampicata boulder che richiama lo skyline di Gotham City, mentre il pubblico più giovane ha a disposizione uno spazio dedicato a Scooby-Doo, dove è possibile scattare foto accanto alla Mystery Machine, il veicolo simbolo della serie animata.

Le grandi saghe fantasy occupano una parte significativa della programmazione. Sono previste attività sul palco e aree tematiche per House of the Dragon, serie ambientata nell'universo di Westeros, e per Il Signore degli Anelli. Quest'ultimo viene celebrato in occasione del 25° anniversario de La Compagnia dell'Anello, primo capitolo della trilogia cinematografica che ha segnato la storia del genere fantasy a livello mondiale.

Il programma si completa con un palinsesto di animazione, musica dal vivo e tanto divertimento, insieme a momenti speciali dedicati alla celebrazione di alcuni dei più iconici film Warner Bros.

A Rimini, il Villaggio aprirà già dal venerdì sera (ore 21) in concomitanza con la serata clou della Notte Rosa.

sabato 20 giugno 2026

viale Principe di Piemonte, 56 – Rimini

Concerto all'alba: Petra Magoni e Arké String Quartet in Subversion

All’alba di sabato 20 giugno un suggestivo concerto sulla spiaggia di Rimini Terme a Miramare, per il consueto appuntamento con il pubblico al sorgere del sole in riva al mare, in occasione della Notte Rosa.

Protagonisti, quest'anno, Petra Magoni e l’Arké String Quartet con “Subversion”, una produzione che unisce musica e racconto in un contesto suggestivo.

Il repertorio attraversa generi e periodi diversi, accostando autori e brani che hanno segnato cambiamenti nel modo di ascoltare e interpretare la realtà. In scaletta, riletture di artisti come Pink Floyd, Nina Simone, The Beatles, David Bowie e Fabrizio De André, insieme a composizioni di Mozart, John Cage, Frank Zappa, Giorgio Gaber e Franco Battiato.

La proposta si sviluppa come un concerto teatrale, in cui la voce si intreccia con gli strumenti ad arco e con interventi elettronici, accompagnati da luci e immagini. L’esperienza è pensata per essere vissuta in modo immersivo, in sintonia con l’atmosfera naturale dell’alba.

Accanto a Petra Magoni, l’Arké String Quartet è formato da Carlo Cantini al violino elettrico, Valentino Corvino al violino, oud e live electronics, Matteo Del Soldà alla viola e Stefano Dall’Ora al contrabbasso.

Un evento gratuito che si inserisce nel programma della Notte Rosa offrendo un momento culturale accessibile e suggestivo, tra musica dal vivo e paesaggio marino.

Ore 5. Ingresso gratuito .Info: www.lanotterosa.it/it/programma/eventi/11074

sabato 20 giugno 2026

Lungomare di Rimini, da Torre Pedrera a Rivabella e da Bellariva a Miramare

Incanto Rosa

La magia della Notte Rosa sul Lungomare a cura dei Comitati Turistici

Una serata di magia, musica e animazione per celebrare l'inizio dell'estate, in occasione della Notte Rosa. Una passeggiata incantata che abbraccia tutto il litorale da Torre Pedrera a Miramare, con diverse postazioni diffuse, da dove dj set, maghi, illusionisti, artisti di strada, trampolieri e acrobati coinvolgeranno il pubblico di ogni età con musica ed esibizioni, regalando emozioni e divertimento. Una serie di spettacoli itineranti, parate musicali e punti di intrattenimento collegheranno le diverse località marine, culminando con l'incontro dei cortei nei punti centrali di ciascuna zona.

Diversi i punti coinvolti, da Torre Pedrera, passando per Viserbella, Viserba e Rivabella, a nord e da Bellariva a Miramare passando per Marebello e Rivazzurra. L'ingresso è libero in tutte le postazioni.

Orario: dalle 21:00 alle 24:00

21 - 23 giugno 2026

Rimini, Belvedere di Piazzale Kennedy

Liscio Street Parade

E la Notte Rosa continua: 3 giornate all'insegna del ballo Liscio

Dopo il successo della passata edizione, Rimini rinnova l'appuntamento con la Liscio Street Parade. L'evento della Notte Rosa dedicato alla musica e al ballo del territorio trasforma Piazzale Kennedy in una grande arena a cielo aperto, dove orchestre, scuole di ballo e DJ si alternano per tre giorni all'insegna della tradizione romagnola.

Il protagonista è il liscio, proposto sia nella sua forma classica sia in evoluzioni contemporanee capaci di unire generazioni diverse. Il format mescola la forza delle orchestre dal vivo con le coreografie dei professionisti e il ritmo del "disco-liscio" nei DJ set, offrendo una visione dinamica e festosa della tradizione romagnola.

Il programma si articola in tre serate

Domenica 21 giugno: Il gran finale della Notte Rosa inizia alle 18:00 con l’Orchestra Santa Balera. Alle ore 21:00 spazio al concerto dell'Orchestra Roberta Cappelletti, seguito alle 23:00 da un DJ set conclusivo.

Lunedì 22 giugno: Serata focalizzata sul folklore con ballerini folk, l'energia delle fruste e la Parata delle Scuole di Ballo. La musica live è affidata all'Orchestra La Storia di Romagna. In chiusura DJ set dalle 23:00.

Martedì 24 giugno: Ultimo appuntamento con l'Orchestra Luca Bergamini (ore 21:30) per un finale che vira verso atmosfere caraibiche, chiudendo la rassegna con un DJ set tematico dedicato ai ritmi latini.

La manifestazione è curata da Materiali Musicali e Sirene Danzanti.

Un’occasione per celebrare la passione per il ballo in tutte le sue forme.

Orario: domenica dalle ore 18.00 inizio spettacoli alle 21 / 21.30 circa e dj set dalle 23.

Ingresso libero Info: [email protected]





LA NOTTE ROSA DEI CENTO GIORNI IN FESTA

da giovedì 18 a sabato 20 giugno 2026

Torre Pedrera di Rimini - via San Salvador (Bagno 65) e Piazza Sacchini

La Notte Rosa a Torre Pedrera

Nell’ambito della Notte Rosa, Torre Pedrera propone tre serate di intrattenimento pensate per pubblici diversi. In anteprima, giovedì 18 giugno, dalle 21.00 alle 24.00, si svolge la Notte Rosa Baby, dedicata ai più piccoli, con musica dal vivo e animazione a cura di BimboBell in Piazza Sacchini.

Venerdì 19 giugno, nello stesso orario, la festa prosegue con un concerto dal vivo della Gioel’s Band nell'area del bagno 65.

Sabato 20 giugno sul Lungomare è in programma Incanto Rosa, una serata con spettacoli di magia, musica e momenti di intrattenimento, realizzata in collaborazione con il Comune di Rimini e coordinata da GM Eventi.

Orario: dalle 21.00 alle 24.00 Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera

18 e 20 giugno 2026

Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello

La Notte Rosa a Marebello

Musica, spettacolo e intrattenimento ‘speciale Notte Rosa’.

Si parte in anticipo, giovedì 18, con Game Night una serata speciale all'insegna del gioco e dell'intrattenimento. L'evento prevede un quiz a premi interamente incentrato sul tema "Rosa", con riconoscimenti per i vincitori della competizione. Per l'occasione, è gradito l'abbigliamento in tinta rosa ("total pink") da parte dei partecipanti.

Sabato 20, il Parco del Mare (dal Bagno 100 al Bagno 108) ospita la manifestazione diffusa e itinerante Incanto Rosa con performance teatrali, di danza acrobatica e No Gravity Yoga presso il Giardino Ex Colonia Enel. Il percorso itinerante vedrà la partecipazione della voce narrante di Stefano de Majo, accompagnato dalla violinista Desislava Kondova e da diverse esibizioni di artisti di strada.

Dalle ore 21.

venerdì 19 giugno 2026

piazzale Pascoli - Viserba Rimini

Comicum - Festival Nazionale del cabaret

Speciale Notte Rosa a Viserba a cura del Comitato Turistico

Serata finale della Terza Edizione di ‘Comicum’, il Festival Nazionale del cabaret.

Sul palco salgono sette talentuosi comici provenienti da tutta Italia che, dopo aver superato le selezioni del festival, sono pronti a sfidarsi “a colpi di risate” per conquistare il prestigioso 3° Trofeo Comicum. Una gara senza esclusione di battute, dove ritmo, ironia e originalità sono gli ingredienti principali dello spettacolo. A decretare il vincitore, una giuria qualificata insieme al pubblico, protagonista assoluto della serata: con il proprio voto, gli spettatori contribuiscono infatti all’assegnazione del titolo, diventando parte integrante dello show.

I sette finalisti sono: Marco De Biase da Origgio (VA), I Bromance da San Marino, Maria Teresa Deligio da Milano, Luca Gardullo da Savignano (RN), Alessio Lupo da Palermo, Andrea Graziani da Forlì e The Hats da Milano.

A condurre la serata sono il direttore artistico Matteo Monì e il performer Amedeo Visconti, pronti ad accompagnare il pubblico in una lunga maratona di comicità.

Ospiti speciali della finale anche i comici Alex De Santis ed Enrico Zambianchi, che arricchscono ulteriormente lo spettacolo.

Ore 21.15 Ingresso libero Info: www.sganassau.it/comicum-festival/

19, 20, 21 giugno 2026

Miramare

La Notte Rosa a Miramare

Il Comitato Turistico di Miramare celebra la Notte Rosa 2026 nella splendida cornice del Lungomare Spadazzi, il nuovo Parco del Mare.

Da venerdì 19 a domenica 21 giugno, l'intera area si trasformerà in un centro di festa, artigianato e intrattenimento per tutte le età.

Per l'intera durata dell'evento, il lungomare ospiterà un mercatino artigianale di espositori locali, ideale per una passeggiata tra creatività e tipicità. Ecco il programma completo:

>venerdì 19 giugno: La serata si sdoppia per accogliere grandi e piccoli. Sul palco la Massimo & Diana Band per gli amanti del ballo liscio tradizionale, mentre i più piccoli potranno divertirsi con il magico spettacolo di Marco Merlino.

>sabato 20 giugno: Una giornata ricca di appuntamenti dal mattino a notte fonda:

All'alba: appuntamento speciale in SUP (Stand Up Paddle): un’attività accessibile, divertente e rigenerante, ideale per iniziare la giornata in totale armonia con il mare. Dopo la pagaiata, verrà offerta una colazione sulla sabbia per godersi il risveglio della riviera in compagnia.

Dalle ore 21:00: Il Parco del Mare si anima con lo spettacolo Incanto Rosa, dove artisti di strada, giocolieri e spettacoli di tessuti aerei creeranno un'atmosfera magica. In contemporanea, sul palco l'intrattenimento continua con uno spettacolo di cabaret (con artisti e ballerini) e la musica della Enzo Della Rosa Band per scatenarsi con i balli di gruppo.

Ore 22:30: Il cielo di Miramare si illuminerà con il grande spettacolo dei Fuochi d'Artificio, visibili presso i bagni 138-139-140.

>domenica 21 giugno: Il weekend di festa si chiude con due diverse proposte musicali per soddisfare tutti i gusti. Sul palco ci saranno Lara & Jerome con una serata dedicata alla migliore musica folk romagnola, affiancata da un secondo appuntamento interamente incentrato sui ritmi travolgenti della musica latina.

Dalle ore 21.

19, 20, 21 giugno 2026

Rivazzurra

La Notte Rosa a Rivazzurra

In occasione della Notte Rosa, Rivazzurra si anima con tre giornate all’insegna del divertimento, della musica e dello shopping, trasformandosi in un punto di incontro vivace e coinvolgente per residenti e turisti.

Venerdì 19 giugno il calendario degli eventi si apre con una serata accompagnata da musica diffusa e dal mercatino allestito presso l’Ex Colonia Enel, pensato per offrire un percorso tra prodotti artigianali e curiosità.

All’interno del programma si inserisce anche il Festival Internazionale del Folklore, che riunisce oltre 25 scuole di danza provenienti da diversi Paesi europei ed extraeuropei, tra cui Messico, Israele e Ucraina. L’iniziativa è organizzata in due sessioni (19-20 giugno e 22-23 giugno) e prevede la partecipazione di circa 800-1000 persone per ciascuna sessione. Un'occasione per festeggiare lo spirito della Notte Rosa attraverso la musica e il ballo di diversi paesi del mondo.

Sabato 20 e Domenica 21 giugno la festa prosegue con nuova energia. La musica continua a fare da colonna sonora alle serate, mentre il mercatino si snoda tra Via Trapani e Via Mantova, trasformando le strade in un vivace percorso tra shopping, colori e sapori.

Sabato 20 giugno dalle ore 21:00 il Lungomare si anima con lo spettacolo Incanto Rosa, dove artisti di strada, giocolieri e spettacoli creeranno un'atmosfera magica.

Inizio spettacoli ore 21



venerdì 19 giugno 2026

via Brindisi, 20 - Rivazzura di Rimini

Notte Rosa Beach Party by Carnaby

Come ogni anno il Carnaby festeggia la Notte Rosa con un doppio party:

Prima parte: dalle 21:30 alle 24:00

"Carnaby Beach Party" a ingresso gratuito presso il COCOBEACH bagno 106B, con animazione, palco, ledwall, dj set, gadget gratuiti e cocktail bar.

Seconda parte: dalle 24:00 alle 4:00

"Notte Rosa Club Party" c/o Carnaby, con DJ Set by Dylan, Siick Boy, Dani B, Polcap + Special Guest. Music styles: dance hits - reggaeton – urban latin pop - tech house - edm - party music – r’n’b retro vintage revival - pop remix - trap – italodisco.

Navetta gratuita per il ritorno (area Rimini e Riccione)

Info: https://www.carnaby.it/eventi-estate.html#/



venerdì 19 giugno 2026

Parco del mare, Bellariva

Fuera Satellite

La notte Rosa a Bellariva

Il Parco del Mare ospita Fuera Satellite, un format coinvolgente che unisce musica ed energia. L’evento porta sul palco ritmi travolgenti e atmosfere vivaci. Si parte alle ore 21.30 con lo Show Tunga, mentre dalle ore 22.30 la serata è accompagnata da dj set e musica.

Alla spiaggia 67, dalle ore 22.30 Village satellite con dj set Capoz&Accio.



19 - 20 giugno 2026

Viserbella di Rimini

La Notte Rosa a Viserbella

Speciale Notte Rosa a cura del Comitato Turistico

In occasione della Notte Rosa, Viserbella propone appuntamenti pensati per coinvolgere i partecipanti di tutte le età.

Venerdì 19 giugno si tiene una serata di animazione al Bagno 50, mentre sabato 21 giugno al Bagno 47 si svolge un’altra serata all’insegna della musica e dell’intrattenimento.

Tutte le serate di animazione iniziano alle ore 21, offrendo ogni sera un’opportunità diversa per stare insieme e vivere appieno l’energia e il fascino estivo di Viserbella.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/ViserbellaVacanze/

19, 20, 21 giugno 2026

Rivabella, piazzale Adamello

La Notte Rosa a Rivabella

19 giugno: Mercatino

20 giugno: Schiuma Party

21 giugno: Musica dal vivo con l’Orchestra Mario Monti

Ore 21

sabato 20 giugno 2026

piazzale Pascoli - Viserba Rimini

I Melardot

Speciale Notte Rosa a Viserba

In occasione della Notte Rosa il Comitato Turistico di Viserba propone una serata di musica dal vivo con 'I Melardot' in piazzale Pascoli. Il Lungomare invece si anima con lo spettacolo Incanto Rosa, dove artisti di strada, giocolieri e spettacoli creeranno un'atmosfera magica.

Ore 21.30 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba/

domenica 21 giugno 2026

piazza Pascoli - Rimini Viserba

La Notte Rosa dei piccoli: K Pop Magic Show

A cura del Comitato Turistico di Viserba

Una serata dedicata al divertimento di grandi e piccoli.

K Pop, le amatissime star dei ragazzi, sono protagoniste di uno show coinvolgente fatto di musica, giochi, balli, canti e incredibili numeri di giocoleria.

Un'esplosione di allegria dove tutti possono partecipare, cantare a squarciagola, ballare sulle hit più amate e divertirsi con tante attività interattive e momenti di animazione.

Risate, emozioni e tanta magia vi aspettano per una notte speciale da vivere insieme. Da non perdere l'occasione di incontrare le K Pop e diventare protagonista di una festa indimenticabile.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba/

domenica 21 giugno 2026

Giardino BIMBY, viale Ortigara, 35 - Rimini San Giuliano

NEIDA Live

La teen-band prodotta da Mondo REC, che unisce musica e narrazione cinematografica. I live portano sul palco un repertorio originale e raccontano, attraverso canzoni e performance, il percorso artistico dei giovani musicisti, è già al centro di una serie di produzioni audiovisive.

Ore 21.15 Ingresso libero

SPORT E BENESSERE

venerdì 19 giugno 2026

Rimini, ritrovo in Via XX Settembre 1870, 134

8° Pink Race

La corsa della Notte Rosa

Torna l'appuntamento con la Corsa della Notte Rosa, una manifestazione ludico-motoria aperta a tutti che celebra lo sport e il benessere nel cuore di Rimini. Il percorso si snoda nel verde del Parco Giovanni Paolo II, con un passaggio suggestivo all'ombra dell'Arco d'Augusto, il tutto accompagnato dall'atmosfera magica della Notte Rosa.

L'evento, organizzato in collaborazione tra Living Sport, Dolce Spuntino e Golden Club Rimini, non è competitivo: è possibile partecipare indipendentemente dal proprio livello di esperienza, scegliendo tra la Family Run da 7 km o la Camminata da 7 km.

Iscrizioni dalle ore 17.30 alle 19.15

Al termine della prova (tempo massimo 1h 30’), è previsto un ristoro per tutti i partecipanti e la consegna della medaglia rosa ufficiale.

Ore 19.30 Info: www.goldenclubrimini.it/golden-events

sabato 20 e domenica 21 giugno 2026

piazzale Kennedy, ex cinema Astoria, parco XXV Aprile, Rimini Terme – Rimini

Giornata Internazionale dello Yoga: Benessere e consapevolezza in città

In occasione della Notte Rosa, Rimini celebra la Giornata Internazionale dello Yoga con un'iniziativa, in collaborazione con Rimini Terme, dedicata alla promozione di stili di vita sani attraverso un programma di attività yoga aperte e accessibili a tutti, nel weekend del solstizio d'estate.

Il programma prevede diverse sessioni di pratica guidata condotte dagli insegnanti del team Yoga in Viaggio, coordinati dalla fondatrice Manuela Ronci. Le lezioni si articoleranno tra Rimini Terme, Piazzale Kennedy, la Piazza sull’Acqua ed ex Cinema Astoria.

Particolare rilievo sarà dato alla giornata di domenica 21 giugno, quando Rimini si unirà simbolicamente a oltre 190 Paesi nel mondo per celebrare lo yoga come strumento di condivisione, partecipazione e benessere interiore.

Partecipazione gratuita previa iscrizione obbligatoria tramite form da compilare su: www.yogainviaggio.it

VISITE GUIDATE

venerdì 19 giugno 2026

Luogo di incontro: davanti alla Chiesa dei Servi - Rimini centro storico

5 Passi nell'arte

Il Barocco a Rimini. La chiesa dei Servi e La Crocina

La passeggiata culturale parte dalla scenografica Chiesa dei Servi di Maria, chiesa barocca tra le più belle della città, connotata dalla mirabile decorazione plastica di Antonio Trentanove, artista riminese attivo nel Settecento a Rimini e a Faenza. La visita prosegue a La Crocina, una deliziosa chiesa barocca, ora sconsacrata, che verrà aperta per noi da Equilibrista.

A cura di Michela Cesarini, storica dell'arte e guida abilitata.

Per info e prenotazioni (obbilgatoria, entro le ore 12.00 del giorno della visita) scrivere una mail a [email protected] oppure telefonare al 333.7352877 (anche wathsapp).

Incontro alle ore 16.50; partenza alle ore 17.

domenica 21 giugno 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli. Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, delle vicende subite nel XX secolo e del dibattito che ha accompagnato la ricostruzione, nonché degli artisti e delle personalità che lo hanno frequentato nella Rimini di fine Ottocento e nella Belle Époque.

Ore 11. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879.

LA NOTTE ROSA NEI PARCHI DIVERTIMENTO

19-21 giugno 2026

Italia in Miniatura, via Popilia 239 – Rimini

Italia in Miniatura: la Spiaggia di Rimini diventa rosa!

Per la "Notte Rosa 2026" la sabbia della Spiaggia di Rimini in Miniatura diventa rosa e si riflette sull'Adriatico. Veri fiori rosa fanno capolino fra le miniature e le fontane davanti alla grande facciata del parco zampilleranno acqua color rosa.

Ingresso a pagamento Info: www.italiainminiatura.com

Dal 19 al 21 giugno 2026

Via Cardano, 15 – Rimini, Rivazzurra

K-pop Tribute

La Notte Rosa a Fiabilandia

Dal 19 al 21 giugno, il parco tematico Fiabilandia ospita tre giornate interamente dedicate al fenomeno musicale del K-pop. L'appuntamento è fissato per le ore 20:30 presso il Teatro delle Fiabe, dove si terranno spettacoli dal vivo, sessioni di musica da cantare e ballare in gruppo e momenti di incontro in cui il pubblico potrà scattare foto con gli artisti.

Ingresso a pagamento. Info: www.fiabilandia.it/spettacoli-eventi