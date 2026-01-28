Guida alla nuova Ztl di Rimini: dove è attiva, come mettersi in regola e permessi temporanei

Ztl Centro Storico e Borgo San Giuliano: dal 29 gennaio partono le sanzioni automatiche. Ecco tutto quello che c'è da sapere

A partire da domani, giovedì 29 gennaio, entra nella fase sanzionatoria la nuova Zona a traffico limitato del centro storico di Rimini e del Borgo San Giuliano. I tredici varchi elettronici attivi nelle due aree inizieranno a rilevare e sanzionare automaticamente i transiti non autorizzati.

In vista dell'avvio delle sanzioni, l'Amministrazione comunale ricorda le principali modalità di accesso alla Ztl, con particolare attenzione alle opportunità previste per residenti, operatori economici e frequentatori delle aree interessate.

Per i residenti e domiciliati

Ogni nucleo familiare residente o domiciliato in ZTL può provvedere autonomamente alla registrazione fino a 30 accessi giornalieri al mese per persone (parenti o amici) che devono recarsi presso la loro abitazione, comunicando le targhe entro 72 ore dal transito attraverso il portale del Comune. Non è consentita la sosta.

Per i titolari di posto auto

Chi possiede un posto auto ( garage - autorimessa o cortile) in zona Area Pedonale/ZTL, può scegliere tra due opzioni: richiedere un permesso fisso per una targa specifica oppure attivare il servizio di inserimento targhe a rotazione (massimo 1 targa ogni 12,5 mq di area di parcheggio).

Per i clienti dei ristoranti

I gestori degli esercizi di ristorazione situati nelle zone Area Pedonale o ZTL 0/24, del centro storico e Borgo San Giuliano, possono abilitare al transito, fino a 5 targhe contemporaneamente per i propri clienti, comunicandole entro 72 ore dal transito. Non è consentita la sosta.

Per le consegne

Sono previste specifiche autorizzazioni per le consegne, comprese quelle legate ai servizi di ristorazione e alle mense, con fasce orarie e modalità differenziate in base alla tipologia di servizio svolto. I servizi di consegna pasti per mense scolastiche, aziende e strutture hanno orari dedicati di accesso. Le consegne alimentari possono transitare dalle 6.00 alle 9.30 e dalle 15.00 alle 16.30 nel centro storico, mentre nell'area Parco del Mare Nord/Sud dalle 3.00 alle 11.00 e dalle 14.30 alle 18.00.

Permessi per caregiver e assistenza a persone con disabilità

I titolari di contrassegno europeo per persone con disabilità rilasciato dal Comune di Rimini che hanno già comunicato le targhe dei veicoli utilizzati (massimo 2 veicoli) possono transitare liberamente nella ZTL senza necessità di ulteriori comunicazioni.

Per i veicoli al servizio di persone con disabilità non ancora associati al contrassegno, o in caso di utilizzo occasionale di un veicolo diverso, è necessario inviare una comunicazione all'indirizzo email [email protected] prima dell'accesso ai varchi elettronici oppure entro le 72 ore successive al transito. La comunicazione deve essere corredata da:

Copia del contrassegno europeo per persone con disabilità

Copia del codice fiscale del titolare

Copia della carta di circolazione del veicolo

Indicazione della data e dell'orario di ingresso

Chi presta assistenza volontaria (operatori socio-sanitari, caregiver e associazioni di volontariato) a persone disabili residenti nella ZTL può richiedere il permesso di accesso compilando a seconda della categoria l'apposita modulistica disponibile sul sito del Comune e presentando la documentazione necessaria, tra cui la dichiarazione attestante lo svolgimento dell'attività di assistenza.

Permessi temporanei

Per chi deve accedere alla ZTL per motivi contingenti e documentati, il Comune di Rimini mette a disposizione due tipologie di permessi temporanei:

Permessi di lunga durata (fino a 6 mesi): rilasciati previa presentazione di domanda su apposito modello in bollo, per motivi debitamente documentati. La richiesta può essere effettuata tramite:

Portale online dei servizi della mobilità (https://servizimobilita.comune.rimini.it)

Email all'indirizzo [email protected]

Front office presso l'Ufficio Permessi in via Rosaspina 21, il lunedì dalle ore 9 alle 12 e il giovedì dalle 14 alle 17

È richiesta una sola marca da bollo da 16 euro e il pagamento di 5 euro per ogni veicolo da autorizzare, per le spese di istruttoria tramite PagoPA.

Permessi giornalieri: disponibili esclusivamente online tramite il portale dei servizi della mobilità. Due opzioni:

Permesso giornaliero: 5 euro, utilizzabile massimo 3 volte al mese per ciascuna targa

Permesso quadrigiornaliero: 15 euro per 4 giorni consecutivi, utilizzabile una volta al mese per ciascuna targa

Le due tipologie di permessi giornalieri sono alternative e quindi non cumulabili nello stesso mese.

Le registrazioni possono essere effettuate anche entro 72 ore dal transito. Il pagamento avviene tramite carta di credito, debito o conto corrente .

Informazione e accompagnamento

Parallelamente prosegue l'attività di informazione e accompagnamento alla nuova ZTL. Continua infatti la distribuzione dei volantini informativi rivolta a residenti, operatori economici e frequentatori delle aree interessate: entro metà febbraio saranno 5.000 i volantini distribuiti per chiarire modalità di accesso e funzionamento del sistema.

Due zone distinte

La Zona a traffico limitato è articolata in due aree separate – "Centro storico" e "Borgo San Giuliano" – presidiate complessivamente da tredici varchi elettronici. Chi possiede il permesso per il centro storico potrà transitare attraverso tutti i varchi di quella zona, ma non potrà accedere a quelli di Borgo San Giuliano, e viceversa.

I varchi del Centro storico:

Via Bastioni Meridionali/Largo Unità d'Italia (attivo 22.00-06.00)

Via Dante Alighieri/via Aponia (9.00-12.00 e 16.00-19.30)

Via XXII Giugno/via Angherà (9.00-12.00 e 16.00-19.30)

Via Bertani/via Bastioni Orientali (9.00-12.00 e 16.00-19.30)

Corso Papa Giovanni XXIII/piazza Ferrari (h24)

Corso d'Augusto/via Ducale (7.30-20.30)

Corso d'Augusto/Circonvallazione Occidentale (20.30-7.30)

Via Castelfidardo/via Clari (9.00-12.00 e 16.00-19.30)

Via Michele Rosa/via Castelfidardo (9.00-12.00)

Via d'Azeglio/Circonvallazione Occidentale (22.00-06.00)

I varchi del Borgo San Giuliano:

Via Marecchia/viale Matteotti (h24)

Via Trai/via Matteotti (h24)

Viale Tiberio/via San Giuliano (h24)

Informazioni e contatti

L'Amministrazione comunale invita tutti i cittadini e gli operatori interessati a verificare la propria situazione permessi e a rivolgersi agli uffici competenti per eventuali chiarimenti o necessità di regolarizzazione.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Rimini: Ufficio permessi di accesso in zona traffico limitato

Informazioni telefoniche: 0541 704585 (dal martedì al venerdì, ore 9.00-10.00)

Ufficio Permessi (via Rosaspina 21): Lunedì: 9.00-12.00; Giovedì: 14.00-17.00

Presentazione domande

Online: https://servizimobilita.comune.rimini.it

Email: [email protected]

PEC: [email protected]

Di persona: presso l'Ufficio Permessi negli orari di ricevimento