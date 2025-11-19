Guida Michelin Italia 2026: 22 nuovi ristoranti stellati. A Rimini brilla Da Lucio

Premiata, con la stella Michelin, la cucina del cattolichino Jacopo Ticchi

La 71ª edizione della Guida Michelin Italia, presentata al Teatro Regio di Parma, porta con sé una ventata di novità: sono 22 i ristoranti che ottengono la loro prima stella, confermando il dinamismo della scena gastronomica italiana e l’attenzione crescente verso i giovani talenti. Tra le regioni più premiate spiccano Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige, ma uno dei dati più significativi arriva dall’Emilia-Romagna, dove conquistano la stella il ristorante Cavallino di Maranello e soprattutto “Da Lucio” a Rimini. Premiata dunque con il prestigioso riconoscimento la cucina del cattolichino Jacopo Ticchi, classe 1994. "Da Lucio in questi anni ha voluto mettere in discussione tutte le pratiche di cucina di pesce, creando una strada propria volta alla valorizzazione del pescato in tutte le sue parti, dalla testa alla coda, e nelle sue sfumature di gusto più profonde. Abbiamo sondato e fatto nostra la frollatura del pesce, influenzando il sistema contemporanea. Ci siamo costantemente messi alla prova, innovando e rimanendo autentici. Ora abbiamo aperto gli orizzonti: siamo in mezzo al mare, ci interroghiamo a proposito di quello che c’è intorno, ponendo al centro contenuto e contenitore, i pesci e l’ecosistema adriatico. Il sogno è quello di diventare un modello, mossi dai nostri desideri e bisogni, e continuare a rendere felici le persone che ci vengono a trovare", si legge sul sito ufficiale del ristorante.