Guiness Travel inaugura il 2026: nuove partenze con accompagnatore, roadshow e vantaggi per chi prenota in anticipo

Avvio 2026 molto positivo per Guiness Travel: crescita dei viaggi organizzati grazie a strategia di consolidamento e supporto alle agenzie.

L'inizio del 2026 segna un momento estremamente positivo per Guiness Travel. Il tour operator, specializzato nei viaggi organizzati con accompagnatore in partenza dall’Italia, ha registrato segnali di mercato incoraggianti già dai primi mesi dell'anno. Questi risultati sono il frutto di una strategia di consolidamento ben definita, che punta sull'ampliamento delle operazioni, su una presenza capillare sul territorio e su politiche commerciali pensate per tutelare i viaggiatori e semplificare il lavoro delle agenzie di viaggio.

L'espansione delle partenze dagli aeroporti italiani

Uno dei punti cardine della nuova programmazione è la scelta di aumentare significativamente i collegamenti aerei. Guiness Travel ha esteso le partenze con accompagnatore includendo un numero maggiore di scali italiani: Milano, Venezia, Bologna, Napoli, Bari, Catania, Palermo e Cagliari. Questa decisione nasce dalla volontà di rispondere a una precisa richiesta del mercato, ovvero rendere l'esperienza di viaggio più comoda e accessibile sin dall'inizio, evitando ai clienti lunghi trasferimenti verso gli hub principali. Nonostante la moltiplicazione dei punti di partenza, il tour operator garantisce la presenza dell'accompagnatore dall’Italia anche dagli aeroporti alternativi, mantenendo inalterati gli alti standard di assistenza e qualità che contraddistinguono il brand.

Il tour sul territorio e il dialogo con le agenzie

Parallelamente all'espansione operativa, il 2026 vede il ritorno a pieno regime del roadshow "Ci vediamo da te". L'iniziativa, che ha già riscosso grande successo, prevede oltre cento tappe in tutta Italia. Il format è stato ideato per mantenere un contatto diretto e costante con le agenzie di viaggio, andando oltre la classica presentazione del catalogo. Si tratta, infatti, di un'occasione di confronto e ascolto, utile per condividere strategie e rafforzare una collaborazione fondata sulla relazione personale e sulla prossimità.

I tre pilastri per la sicurezza e l’assistenza

Per l'anno in corso, Guiness Travel ha introdotto un ulteriore step strategico volto a offrire maggiori garanzie ai passeggeri e a semplificare l'operatività delle agenzie. Questo approccio si basa su tre elementi fondamentali. Il primo è il potenziamento della polizza assicurativa, ora tra le più complete sul mercato: oltre a un massimale che arriva fino a 100.000 euro e una franchigia al 15%, il prezzo base del pacchetto include ora l'annullamento e l'interruzione del viaggio per qualsiasi motivo, compresi gli eventi di forza maggiore. Questo aiuta a tutelare maggiormente il viaggiatore e a eliminare possibili problematiche pre-partenza e in corso di viaggio. Il secondo elemento è la gestione operativa attiva 24 ore su 24. L'accompagnatore presente in loco è costantemente supportato dallo staff remoto, permettendo la risoluzione tempestiva di eventuali imprevisti direttamente durante il tour, garantendo continuità nell’esperienza di viaggio e costanza nella qualità del servizio. Infine, il terzo elemento riguarda la gestione delle controversie post-viaggio: l'azienda punta alla prevenzione, cercando di intervenire durante il soggiorno stesso. Nel caso eccezionale in cui emergano criticità documentate al rientro, è previsto un approccio da parte di Guiness Travel orientato alla conciliazione immediata.

Il successo delle prenotazioni anticipate

Dal punto di vista commerciale, il primo trimestre dell'anno ha evidenziato una forte accelerazione delle vendite, trainata dalla formula "Ultra Prenota Prima". Questa promozione, valida per chi prenota entro il 28 febbraio, si conferma uno strumento molto efficace per incentivare gli acquisti e per far risparmiare i viaggiatori. Per i viaggi in partenza ad aprile, la formula permette di bloccare il prezzo evitando rischi di adeguamenti valutari o aumenti delle tasse aeroportuali, offrendo inoltre riduzioni basate sul valore del viaggio. Per le partenze da maggio in poi, a questi vantaggi si somma un extra bonus per ogni persona. Si tratta di una politica che premia la pianificazione anticipata, garantendo trasparenza e protezione del budget in un contesto di mercato che richiede sempre maggiore chiarezza.

Guiness Travel S.P.A. https://www.guinesstravel.com/ Via Ignazio Pettinengo 72 - 00159 ROMA Tel. 06-43253593, Email:[email protected]