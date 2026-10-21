Halloween a Cervia con Enzo Persueder: torna la magia dello storico Bandiera Gialla di Rimini

Sabato 31 ottobre al Full Moon una cena spettacolo tra musica anni ’70, ’80 e ’90, ricordi e divertimento

La notte delle streghe incontra i ricordi della Riviera che ballava. Sabato 31 ottobre il Full Moon di Cervia, in viale Tritone 83/C, propone una cena spettacolo di Halloween con Enzo Persueder e il “Remember Bandiera Gialla”, dedicato alla musica dagli anni Settanta ai Novanta.

Dietro quel nome d’arte c’è Enzo Ferrarini, dj modenese diventato uno dei volti simbolo del Bandiera Gialla di Rimini. Nella discoteca di Covignano, legata al produttore Bibi Ballandi, Persueder costruì uno stile capace di unire selezione musicale, ironia e coinvolgimento della pista. Travestimenti, gag e balli collettivi trasformavano le serate in spettacoli: chi lo ricorda vestito da Batman o da banana conosce bene quella formula.

La sua carriera attraversa anche radio e televisione: nel 1976 fondò Radio Stella, collaborando poi con diverse emittenti, fra cui Radio Sabbia e RTL 102.5. Partecipò inoltre a programmi come “Popcorn” e “Stasera mi butto”, portando sul piccolo schermo la sua esperienza di animatore.