Halloween a Rimini: misteri, visite guidate e mostre. Tutti gli appuntamenti

Dal 29 ottobre al 2 novembre la città propone un ricco calendario di eventi per adulti e bambini, tra tour alla scoperta di leggende, attività nei musei, percorsi dedicati a Fellini

Nel fine settimana tra ottobre e novembre Rimini propone appuntamenti alla scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale della città che coinvolgono adulti, ragazzi e bambini. Un'occasione per vivere il centro storico e i suoi luoghi più suggestivi attraverso visite guidate, percorsi tra misteri e leggende, attività per famiglie, esperienze museali e mostre di grande interesse.

Dal 29 al 31 ottobre, è possibile partecipare a Rimini tra curiosità e leggende – speciale Halloween, il tour serale organizzato da Visit Rimini che conduce nei luoghi più enigmatici e misteriosi della città. Partendo dal Borgo San Giuliano, l’itinerario attraversa vicoli, piazze e luoghi legati a epidemie, presunti episodi di stregoneria, delitti politici, apparizioni e racconti sospesi tra realtà e leggenda. Il percorso è consigliato a partire dai 14 anni.

Sempre all'insegna del mistero, venerdì 30 ottobre VisitRimini propone Rimini, Cold Case 1285: il mistero di Paolo e Francesca, una visita guidata serale che trasforma una delle vicende più celebri del Medioevo in una coinvolgente indagine tra storia, ipotesi e suggestioni. Il racconto ripercorre la tragica vicenda degli amanti immortalati da Dante, attraverso un percorso nel cuore della città arricchito da curiosità storiche e da un'atmosfera ispirata al mondo del true crime.



Il weekend offre anche numerose opportunità per approfondire la conoscenza del patrimonio culturale riminese. Sabato 31 ottobre è possibile partecipare anche al Rimini City Tour - Le Meraviglie di Rimini, un viaggio tra i monumenti simbolo della città, dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio, dal Tempio Malatestiano ai luoghi legati a Federico Fellini.

Domenica 1° novembre, invece, un itinerario dedicato alla tradizione marinara accompagnerà i visitatori Tra storia e mare: dalla Vecchia Pescheria fino al Borgo San Giuliano, tra racconti di pescatori, antiche attività portuali e i caratteristici murales felliniani.



I musei cittadini propongono attività per pubblici diversi.

Per gli adulti e gli appassionati di archeologia, le visite Che la terra ti sia lieve offriranno un affascinante percorso tra riti funerari, tombe e credenze sull'aldilà dall'età villanoviana all'epoca romana (31 ottobre e 1° novembre), mentre domenica il pubblico potrà scoprire la Rimini sotterranea attraverso la visita alle aree archeologiche della Domus del Chirurgo e del Teatro Galli.

Per i più piccoli, al Museo della Città Halloween diventa occasione di gioco e scoperta con una divertente caccia ai fantasmi tra le opere d'arte: BOooooooOOOOooooooo!!!! Ci sono i fantasmi al Museo!, attività rivolta ai bambini dai 6 ai 9 anni, che accompagna i partecipanti alla scoperta delle collezioni, prima di un’attività creativa dedicata alla reinterpretazione dell’opera preferita. Domenica 1° novembre il programma prosegue con Brividini al museo! Scheletrino e i quadri stregati, una narrazione animata fra le sale e le opere del Museo.

Per i più grandicelli, sabato 31 ottobre, Mare di Libri 365 propone all’ex Oratorio della Crocina due attività a tema Halloween dedicate ai giovani lettori. L’escape room ispirata a ‘E poi non rimase nessuno’ di Agatha Christie che si svolge in due turni, dalle ore 15 alle 16 e dalle 16.30 alle 17.30 e il Silent Book Party “Da paura”, organizzato dalle ore 19 alle 20.30 e dalle 21 alle 22.30, per leggere il proprio libro in compagnia in un’atmosfera ispirata ad Halloween.



Sabato 31 ottobre, dalle ore 16 alle 18, è prevista anche l’apertura straordinaria del Museo degli Sguardi – Raccolte Etnografiche di Rimini, nell’ambito del calendario Sabati pomeriggi di altri sguardi. Ospitato a Villa Alvarado, il museo conserva raccolte etnografiche e archeologiche provenienti soprattutto dall’Africa, dall’Oceania e dall’America precolombiana, oltre a una piccola collezione asiatica. L’apertura offre l’occasione di visitare uno dei luoghi culturali meno conosciuti di Rimini e di avvicinarsi a oggetti, forme artistiche e culture extraeuropee.



Non mancano le proposte dedicate al grande regista riminese.

Domenica 1° novembre il Fellini Museum propone visite guidate nelle sale di Castel Sismondo, un percorso immersivo che conduce nel mondo visionario di Federico Fellini attraverso installazioni multimediali, scenografie e suggestioni tratte dai suoi capolavori.

La visita al Fellini Museum può proseguire anche fuori dagli spazi espositivi grazie a tre strumenti digitali, disponibili in italiano e in inglese: l’audioguida Il museo raccontato, il podcast in 18 episodi Fellini. Note a margine e l’app La Rimini di Fellini, che propone tre itinerari e 16 punti di interesse dedicati ai luoghi vissuti dal regista e alle tracce del suo immaginario presenti in città. I contenuti sono accessibili dal sito del museo; il podcast è disponibile sulle principali piattaforme di ascolto e l’app può essere scaricata da Google Play e Apple Store ( https://fellinimuseum.it/app_podcast/ ).

Domenica 1° novembre, in occasione della festa di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, la quarta edizione di TRA – Festa delle anime tra due mondi propone alcuni percorsi dedicati alla memoria, all’arte e al rapporto tra la vita e la morte. Alle ore 10, la visita guidata Arte e storia nella città del silenzio conduce alla scoperta del patrimonio monumentale del Cimitero di Rimini. Accompagnati dalla storica dell’arte Michela Cesarini, i partecipanti attraversano edicole gentilizie, sculture dell’Ottocento e del Novecento e sepolture di personalità legate alla storia cittadina, tra cui Federico Fellini, don Oreste Benzi, René Gruau, Margherita Zoebeli, Marco Pesaresi, Carlo Tonini e Amintore Galli. La visita parte dall’ingresso principale del Cimitero, presso il Famedio e verrà ripetuta lunedì 2 novembre in occasione della Commemorazione dei Defunti.



Alle ore 15, sempre con partenza dal Famedio, Il Gran Teatro delle Voci propone una passeggiata narrativa nel Cimitero di Rimini guidata da Luca Scarlini. Il percorso intreccia memoria e immaginazione attraverso episodi legati a Federico Fellini, Giulietta Masina, Gustavo Rol, Christian Dior e René Gruau, esplorando il rapporto tra arte, mistero, destino e trascendenza.

Alle ore 16, al Museo della Città, La bellezza contro la morte propone una visita guidata alla mostra ‘Il codice della Passione, Bellini e Mantegna allo specchio’. Lo storico dell’arte e direttore dei Musei comunali, Alessandro Giovanardi, accompagna i visitatori in una lettura delle opere dedicata al modo in cui l’arte si confronta con il dolore, la fragilità dell’esistenza, la memoria e il mistero della morte.



Ad arricchire il fine settimana sono anche le numerose mostre in corso. Al Museo della Città prosegue Il codice della Passione. Bellini e Mantegna allo specchio, la mostra dossier dedicata a due capolavori del Rinascimento italiano, visitabile nello spazio della Manica Lunga fino al 10 gennaio 2027.

Al Palazzo del Fulgor è aperta al pubblico fino al 15 novembre,, mostra con trenta copertine della collana editoriale Compagnia Extra di Quodlibet, diretta da Ermanno Cavazzoni e curata da Simonetta Santucci. La mostra celebra il legame tra la collana e l'universo felliniano, nato con la pubblicazione de ‘Il viaggio di Mastorna’ e rafforzato dal rapporto tra Fellini e l'autore del Poema dei lunatici, da cui nacque La voce della luna. La visita può proseguire negli spazi permanenti del Fellini Museum, tra Palazzo del Fulgor e Castel Sismondo. Ai Palazzi dell'Arte dal 30 ottobre inaugura, una grande esposizione dedicata all'illustrazione e alle trasformazioni della società contemporanea.

Sul versante dell’arte contemporanea, All'Augeo Art Space è possibile visitare fino al 10 novembre Giardini Sospesi, la mostra personale di Mauro Pipani, in un percorso tra arte, natura e paesaggio attraverso opere caratterizzate da luce, colore e suggestioni contemplative. Rende omaggio alle ventuno donne che parteciparono all'Assemblea Costituente, contribuendo alla nascita della Costituzione italiana e all'affermazione dei diritti e dell'uguaglianza femminile la mostra Le 21 Madri Costituenti - 2 giugno 1946. Curata da ANPI Provinciale Rimini, è ospitata all'ex Cinema Astoria ed è visitabile in occasione degli eventi qui ospitati.

Infine, Da qui, altrove è la mostra della nuova galleria d'arte contemporanea La Murà, che riunisce le opere di otto artisti contemporanei. Un'esposizione che esplora il dialogo tra tradizione e contemporaneità, in un nuovo spazio dedicato alla ricerca artistica e ai talenti emergenti nel centro storico di Rimini.