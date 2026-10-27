Halloween Ronde 2026, oltre 70 equipaggi pronti a sfidarsi tra San Marino e San Leo

Venerdì 30 e sabato 31 ottobre torna la sesta edizione del rally, con quattro passaggi sulla prova speciale “Torrente San Marino"

La Scuderia San Marino ha reso noto l’elenco iscritti per la 6ª edizione dell’Halloween Ronde, la terza gara organizzata dalla società affiliata alla FAMS, che si terrà venerdì 30 e sabato 31 ottobre.

Un programma di gara che prevede la ripetizione della prova speciale “Torrente San Marino”, che si snoda per un totale di oltre 10 chilometri tra San Marino e San Leo. Proprio con il Comune limitrofo alla Repubblica del Titano in occasione di questa gara nasce una nuova collaborazione, che prevederà oltre al transito della power stage vera e propria anche due riordini nella suggestiva Fortezza leontina. Il primo passaggio della Torrente San Marino, prova resa celebre in passato durante i vecchi San Marino Rally degli anni Ottanta e Novanta, si terrà nella serata di venerdì 30 ottobre e sarà anticipata dallo shakedown previsto nel pomeriggio.

Da sabato mattina le altre tre ripetizioni con l’arrivo previsto nel pomeriggio in Piazza Bertoldi a Serravalle dove verranno premiati i piloti.

Tra i protagonisti di questa edizione non mancherà Alessio Pisi, vincitore nel 2025 e 2023, navigato per questa edizione dal ligure Luca Pierani a bordo dell’immancabile Skoda Fabia RS. Tra i sammarinesi ci sarà anche l’equipaggio formato da Danilo Tomassini e Stefano Spadoni, terzi assoluti al Rallylegend 2026, con una versione evoluta della vettura boema. Sempre con la Skoda Fabia RS prenderanno parte alla gara anche Paolo Segantini, il pilota aretino ormai presenza fissa delle gare organizzate dalla Scuderia San Marino, e il trevigiano Roberto Scopel che tornerà all’evento per la terza volta e questa volta sarà navigato da Ermanno Forato.

Al via con la plancia numero 5 Armando Donazzan, patron di Orange1 Holding, che sarà navigato da Tania Canton, rientrante dal vittorio impegno al Rally delle Colline Metallifere e Promenance nel quale ha trovato il successo dell’International Rally Cup insieme a Simone Campedelli. Vorranno un weekend da protagonisti anche Pierluigi Alessandri e Massimo Bizzocchi, il navigatore sammarinese l’anno scorso aveva condotto al successo proprio Pisi.

Chi rientra da un fine settimana di successi per immergersi in un’altra gara è Francesco Dei Ceci che sarà sul Titano dopo il podio all’Europeo in Portogallo e sarà navigato da Daiana Darderi. Il pilota italiano è uno dei sei Under 25 che figurano nell’elenco iscritti, tra le quali c’è anche l’equipaggio tutto al femminile formato da Asia Vidori e Serena Manca con la Lancia Ypsilon preparata dal team Meteco Corse. Sono dodici gli equipaggi iscritti con le vetture storiche, gruppo tra i più affiatati della Scuderia San Marino. Immancabile la presenza di Marcello Colombini e della sua BMW M3 E30 con Marco Selva, così come Corrado Costa con Lorenzo Vicini e Andrea Ercolani Volta con Matteo Roggia. Anche in questa edizione verrà riproposto il contest idealizzato da PhotoZini, agenzia fotografica specializzata in eventi rallystici, che premierà con una targa dedicata la livrea a tema Halloween più spettacolare.

È tutto pronto per l’Halloween Ronde 2026, appuntamento più atteso dalla Scuderia San Marino: oltre 70 equipaggi pronti a dare spettacolo in un weekend che si preannuncia tutto da vivere.