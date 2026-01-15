Hanno quasi "sbancato" la Corrida di Amadeus: due fratelli di Santarcangelo nuovo fenomeno social

Mattia e Yuri Mengoni, campioni di frusta romagnola, sono stati ricevuti dal sindaco Sacchetti: "Con la loro passione tengono vive le tradizioni"

Hanno quasi 90mila follower su Instagram e oltre un milione di “mi piace” su TikTok i due fratelli santarcangiolesi campioni di frusta romagnola, che nello scorso mese di dicembre si sono classificati secondi alla Corrida di Amadeus sul Canale Nove: ieri (mercoledì 14 gennaio) Mattia e Yuri Mengoni sono stati accolti in municipio dal sindaco Filippo Sacchetti, che si è congratulato con i ragazzi per il risultato straordinario.

“Un traguardo che denota un grande impegno in uno sport così particolare come le fruste romagnole e che rappresenta un tassello prezioso in quel percorso di valorizzazione delle tradizioni che l’Amministrazione comunale porta avanti con iniziative ed eventi realizzati in collaborazione con Pro loco e altre realtà del territorio”. Oltre a complimentarsi con Mattia e Yuri, il sindaco Filippo Sacchetti li ha ringraziati perché “con la loro passione contribuiscono a tramandare e tenere vive usanze, folklore, tradizioni e storia del territorio”.

Una dedizione, quella dei due ragazzi, partita nel 2014 quando Mattia, il fratello maggiore che già faceva parte della scuola delle Sirene Danzanti, ha iniziato ad appassionarsi alle fruste. Cinque anni più tardi anche Yuri ha abbracciato la stessa disciplina e nel tempo i due fratelli hanno vinto scalando tutte le categorie sportive di frusta romagnola. Nel frattempo, Mattia e Yuri hanno aperto canali social in cui raccontano la loro passione per la frusta e documentano spettacoli ed esibizioni, canali che hanno raggiunto milioni di visualizzazioni: proprio grazie a questi contenuti, è arrivata la telefonata dal produttore della Corrida, il casting e, a seguire, la partecipazione alle puntate dell’edizione 2025 nella quale si sono classificati secondi.