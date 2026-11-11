I numeri del progetto Hanno un lavoro ma non arrivano a fine mese: a Rimini li aiuta l'emporio solidale

Sono circa 760 le persone che hanno trovato sostegno nei primi dieci mesi del 2026

Sono 760 le persone che, nei primi dieci mesi del 2026, hanno trovato sostegno all’Emporio solidale di Rimini. Tra loro, 108 sono arrivate per la prima volta, dopo un colloquio di accesso. Nell’intero 2025 le persone seguite erano state 877, con 112 nuovi ingressi. Dietro questi numeri ci sono 401 nuclei familiari, raggiunti dall’inizio dell’anno, e migliaia di spese fatte insieme ai volontari: 2.261 nel 2025, già 2.204 nel 2026. "Numeri che raccontano una fragilità diffusa, spesso silenziosa. Ma anche il lavoro quotidiano di una rete che, dal 2016, prova a trasformare un aiuto concreto in un’occasione per rimettersi in cammino", spiega l'amministrazione comunale in una nota. Chi si rivolge all’Emporio sono soprattutto donne: 417 su 760 nel 2026, 484 su 877 nel 2025. La fascia più rappresentata è quella tra i 30 e i 64 anni, con 319 persone quest’anno e 380 lo scorso. Cresce la presenza degli anziani: gli over 65 sono già 189, più dei 179 registrati in tutto il 2025. Sono 195 i minori che vivono nei nuclei seguiti, erano 249 nel 2025. Accanto ai nuovi ingressi, pesano i ritorni: persone e famiglie che avevano ritrovato un’autonomia e che non sono riuscite a mantenerla. Nel 2025 erano oltre due nuclei su tre tra quelli registrati. Tra loro ci sono molti lavoratori poveri, che hanno un impiego ma non riescono ad arrivare a fine mese e su cui il caro vita ha pesato in modo particolare. Ci sono persone con problemi di salute, che riguardano quasi un nucleo su due. Ci sono anziani soli, per cui alla difficoltà economica si somma quella di non avere relazioni. E poi famiglie monoreddito, genitori soli, famiglie con figli con disabilità. L’Emporio solidale offre la possibilità di fare la spesa gratis su appuntamento, accompagnati da volontari formati, che accolgono, ascoltano e consigliano. Oggi sono circa venti i volontari, per oltre 2.000 ore di presenza, affiancati da altri volontari durante le raccolte alimentari. Uno spazio dedicato ai bambini permette ai genitori di fare la spesa con calma e ai più piccoli di trascorrere un tempo sereno. Grazie alla collaborazione con il Caar di Rimini, ogni settimana arrivano frutta e verdura fresche recuperate dalle eccedenze. Vi si accede su invio dei servizi sociali dei Comuni del Distretto Rimini Nord, dei servizi sanitari dell’Ausl, dei centri di ascolto Caritas, delle Acli e delle associazioni del territorio.

"Attorno all’Emporio c’è una comunità che si prende cura e che educa alla vulnerabilità: i colloqui periodici servono a capire come sta cambiando la situazione di ciascuno e a valorizzarne le risorse, perché il sostegno resti temporaneo e diventi un passo verso l’autonomia. Da questo lavoro nascono anche storie di ripartenza. C’è chi arriva per una difficoltà improvvisa e, lungo il percorso, trova un’opportunità di lavoro. Dopo qualche mese lascia la tessera e torna all’Emporio dall’altra parte, come volontario, per restituire ciò che ha ricevuto. C’è la famiglia con tre figli, uno dei quali sognava di fare l’elettricista. Dopo un incidente e un periodo di invalidità, quel desiderio sembrava lontano. È stata la rete costruita attorno all’Emporio a metterlo in contatto con chi, poi, lo ha assunto proprio come elettricista. È questo il senso più profondo del progetto: un dono che restituisce speranza. Chi è stato aiutato si rende disponibile a fare volontariato, a partecipare alle raccolte alimentari, a raccontare la propria esperienza", commenta l'amministrazione comunale. Il Comune di Rimini, capofila del Distretto, sostiene il progetto con un contributo di 52.000 euro per il 2026, su un valore complessivo di 87.316 euro. La convenzione, della durata di un anno e prorogabile, è stata approvata al termine di un percorso di co-progettazione con il terzo settore. Capofila è Caritas Rimini ODV, in collaborazione con la Cooperativa sociale Madonna della Carità, alla rete partecipano l’unione dei Comuni, Azienda Usl della Romagna e associazioni pubbliche e private che, a vario titolo, si occupano di contrasto alla povertà e compartecipano alla buona riuscita dell'Emporio.