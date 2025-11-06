Happy Basket giovanile: l'Under 19 cala il tris a San Lazzaro
Emozionante terza vittoria consecutiva, al fotofinish grazie ad una tripla di Cardelli a fil di sirena. Doppio ko per la Under 17
17I risultati delle formazioni giovanili dell'Happy Basket
Campionato Under 17 femminile Gold
Prima giornata – girone di andata
Peperoncino Libertas Basket – Ren Auto Rimini Happy Basket 69-47 (19-11; 36-28; 53-39)
Arbitri: Giuseppe Culcasi (Bologna), Leonardo Arguedas Kaloshi (Bologna).
Campionato Under 17 femminile Gold
Seconda giornata – girone di andata
Ren Auto Rimini Happy Basket – B.S.L. San Lazzaro 44-55 (11-12, 23-32, 35-42)
Arbitri: Mattia Masi (Rimini), Edoardo Battelli (Rimini).
REN AUTO: Intorcia (C), Nuvoli 4, Belpani 4, Donati 4, Bakayoko 3, Renzi 11, Bonaga, Foschi, De Angelis, Bombardieri 16, Talacci 2, Antonini. All. Maghelli, Sansone.
B.S.L. SAN LAZZARO: Pullica 2, Nardelli, Nofori 2, Taglioli, Giannini 8, Gentilini, Ravaglia (C) 30, Mazzanti, Podda, Spiga 7, Zivkovic 6. All. Bondioli.
Inizio di campionato in salita per le rosanero Under 17, che mostrano un ottimo atteggiamento sia nella prima giornata in trasferta contro Peperoncino Libertas Basket, sia nella prima sfida casalinga alla Palestra Carim contro B.S.L. San Lazzaro, ma non basta per ottenere il referto rosa.
Le ragazze di Coach Maghelli, nel secondo turno, partono col piede giusto, ma qualche errore di troppo al tiro e sotto canestro scaturisce il +9 San Lazzaro a fine primo tempo. Ad inizio terzo quarto le ospiti allungano ulteriormente, ma c'è la reazione della Ren Auto che cerca di rimettere in piedi la partita. Si lotta fino alla fine, ma San Lazzaro difende il vantaggio fino alla sirena finale ottenendo la vittoria.
La formazione Under 17 tornerà in campo domenica 9 novembre alle ore 17.00 in trasferta contro Polisportiva Pontevecchio Bologna, terza giornata di campionato.
Campionato Under 19 regionale femminile
Terza giornata – girone di andata
B.S.L. San Lazzaro-Ren Auto Rimini Happy Basket 49-51 (6-12, 21-28, 37-40)
Arbitri: Alberto Paolo Bigotto (Molinella, BO), Claudia Savino (Bologna).
B.S.L. SAN LAZZARO: Campalastri (C) 13, Springer 11, Sarti 2, Bittoni, Baroncini 4, Malaguti 4, Pillinini, Ravaglia 6, Chersoni, Botticelli 4, Manganelli 5. All. Gori.
REN AUTO: Intorcia, Giorgini 5, Nuvoli, Pignieri (C) 2, Renzi 10, Oddi 7, Cardelli 21, Biondi 4, Dedda, Bombardieri 2, Mbaye. All. Maghelli, Sansone.
Emozionante terza vittoria consecutiva per l'Under 19 che sul campo della B.S.L. San Lazzaro conquista i due punti al fotofinish grazie ad una tripla di Cardelli a fil di sirena, dopo una partita condotta per larghi tratti ma ripresa nel finale dalle padrone di casa. Le rosanero partono forte nel primo quarto e tengono sempre in mano il pallino del gioco, sbagliando però diversi tiri e non riuscendo a chiudere per tempo la partita.
A pochi secondi dalla fine arriva il primo vantaggio per la B.S.L. che sfiora la vittoria (49-48 al 40'), ma la Ren Auto costruisce bene la rimessa conclusiva e trova la bomba di Cardelli che consegna il referto rosa alla formazione ospite, che rimane così a punteggio pieno.
La formazione Under 19 tornerà in campo martedì 11 novembre alle ore 17.40 presso la Palestra Carim contro Faenza Basket Project, quarta giornata di campionato.