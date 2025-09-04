Happy Party, il nuovo spazio bimbi tra gioco e sicurezza al Centro Commerciale I Malatesta

La gestione del baby parking è affidata a Happy Party Rimini, realtà specializzata nell’organizzazione di attività ludiche

Domenica 7 settembre alle ore 16.00, presso il Centro Commerciale I Malatesta di Rimini, si terrà l’inaugurazione ufficiale di Happy Party, il nuovo baby parking dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie.

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire un servizio innovativo, sicuro e qualificato, in grado di accogliere i bambini mentre i genitori fanno la spesa, garantendo loro momenti di svago, gioco e intrattenimento in un ambiente accogliente e stimolante. Inoltre, lo spazio di Happy Party potrà essere utilizzato anche per feste di compleanno ed eventi dedicati ai più giovani, ampliando così le opportunità di socializzazione e divertimento.

La gestione del baby parking è affidata a Happy Party Rimini, realtà specializzata nell’organizzazione di attività ludiche e ricreative per l’infanzia, che proporrà ai piccoli ospiti esperienze sempre nuove e coinvolgenti, nel segno della qualità e della sicurezza.

L’inaugurazione è accompagnata da un pomeriggio di festa, con un ricco programma di intrattenimento che comprende spettacoli di magia, balli di gruppo e baby dance. Un’occasione di condivisione e divertimento per rendere la permanenza al Centro Commerciale I Malatesta ancora più piacevole e a misura di famiglia.

«Con l’apertura di Happy Party – dichiara Silvano Morini, direttore del Centro Commerciale I Malatesta – vogliamo offrire alle famiglie un servizio che renda il nostro centro un punto di riferimento non solo per la spesa, ma anche per il tempo libero. Grazie agli spazi dedicati, al personale qualificato e a un programma di attività specificamente pensate per i bambini, garantiamo un ambiente sicuro e divertente, utile sia durante la stagione invernale sia durante l’estate, quando Happy Party sarà attivo anche come centro estivo. Ci auguriamo che questo nuovo servizio contribuisca a rendere l’esperienza a I Malatesta ancora più piacevole per tutti».

L’appuntamento è domenica 7 settembre alle ore 16.00 presso il Centro Commerciale I Malatesta di Rimini.