Healthy food, avocado e mango saranno i protagonisti dell'Expo 2026 di Macfrut

La manifestazione si terrà a Rimini nell'Aprile 2026

Macfrut svela le prime novità dell'edizione 2026, in programma al Rimini Expo Centre da martedì 21 a giovedì 23 aprile. La prima riguarda i prodotti simbolo della 43esima edizione: Avocado e Mango. Due colture in vertiginosa ascesa nella produzione e nei consumi in ambito internazionale, che stanno trovando terreno fertile anche nel sud del nostro Paese. Nel corso della tre giorni fieristica, insieme a eventi di approfondimento tecnico e commerciale con i massimi esperti internazionali del settore, sono previsti veri e propri focus di business finalizzati a questi due prodotti.

“Abbiamo pensato a delle vere e proprie sessioni verticali B2b rivolte a produttori ed acquirenti che nell’arco di una giornata potranno venire a contatto con tutte le principali aree di produzione e vendita di questi prodotti – spiega Renzo Piraccini, Presidente di Macfrut – Li chiameremo significativamente Avocado Day e Mango Day in programma in due giornate distinte con la finalità di creare nuove opportunità di business”.

La seconda novità di Macfrut 2026 sarà l’ampliamento dell’Healthy Food Area. Dopo gli ottimi riscontri nell’edizione appena alle spalle, il Salone vedrà il coinvolgimento di tutta la tipologia di prodotti freschi e trasformati a base di ortofrutta (e non solo), veri e propri superfood benefici. Protagonisti i prodotti salutistici minimamente processati presentati attraverso testimonial di fama nazionale in dialogo con esperti, chef e aziende produttrici. L’obiettivo del Salone è fare conoscere e degustare questa tipologia di prodotti innovativi al canale Horeca e alla distribuzione.

“C’è una crescente attenzione verso i prodotti innovativi salutari e salutistici – conclude Piraccini - Macfrut li mette in vetrina, facendoli conoscere e degustare, creando inoltre un link tra il mondo della produzione con i canali del consumo (ristorazione commerciale e collettiva) e della vendita (normal trade e moderna distribuzione) attraverso un approccio innovativo”.