Hera asfalta tre vie a Santarcangelo: lavori al via il 28 luglio, senso unico alternato

Si tratta prevalentemente di ripristini dei manti stradali

Partiranno lunedì 28 luglio i lavori di Hera a Santarcangelo di Romagna per l’asfaltatura di parte delle vie Canonica, Eduardo Sancisi e Bruxelles.

Si tratta prevalentemente di ripristini dei manti stradali che la multiutility eseguirà a seguito di precedenti opere di potenziamento della rete idrica: nelle vie Buxelles e Sancisi Hera ha infatti eseguito il rinnovo e potenziamento di rete acquedottistica mediante posa di una tubazione in pvc, rispettivamente per un tratto di circa 130 e 120 metri. Rispetto a via Canonica, invece, l’intervento è stato concordato con l’Amministrazione comunale nell’ambito dei conguagli dei ripristini annuali.

Nel dettaglio, i tratti interessati saranno quello compreso tra i numeri civici 1119 e 2066 di via Canonica, la parte di via Bruxelles tra via Parigi e il civico 1895, la parte di via Eduardo Sancisi tra le vie Togliatti e Carlini nonché tra il numero civico 28 e l’area Campana.

Per consentire le asfaltature, dal 28 luglio al 1° agosto le tre vie saranno percorribili a senso unico alternato regolato da impianto semaforico o, se necessario, da movieri.

Si chiuderà all’inizio della prossima settimana anche il cantiere di Hera in zona Spina: dopo il ripristino delle aree, via Amalfi tornerà transitabile e sarà possibile sostare nuovamente nella porzione di parcheggio attualmente occupata.