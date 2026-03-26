Hip Hop, la Fire Nova dell'Edgard Degas incanta e sbanca la categoria Junior

La crew, formata da 11 ballerini e ballerine, è guidata da Nick Andreoni

La Edgar Degas di Novafeltria in evidenza alla nona edizione dell'hip hop contest "Catia Semprini", lo scorso 21 marzo a Rimini. Alla manifestazione organizzata da Uisp Rmini, davanti a un pubblico di un migliaio di persone, hanno preso parte 27 crew e 270 atleti, divisi in 3 categorie: Kids (6-11 anni), Junior (12-15) e Senior (over 16).

Nella categoria Junior ha trionfato la "Fire Nova" della Degas di Novafeltria, che si è aggiudicata il punteggio più alta. La crew, formata da 11 ballerini e ballerine, guidata da Nick Andreoni, ha bissato il successo di un anno fa nella categoria Kids. Quest’anno "Fire Nova" ha fatto il bis salendo al top della categoria Junior con un punteggio notevole, il più alto di tutte le 27 crew in gara nelle 3 categorie.

"Grazie ai nostri ragazzi che continueremo a sostenere nel loro percorso in piena ascesa, che può solo migliorare e un grazie infinite a Nick Andreoni che ha creduto e crede ogni giorno nel loro grande potenziale!", evidenziano dalla Edgar Degas.