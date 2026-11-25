La denuncia "Ho subito una violenza 20 anni fa". Colombo racconta la sua storia e punzecchia le femministe

La deputata di Fratelli d’Italia si racconta. «Non arrendetevi, denunciate». Poi la critica alle manifestazioni del 25 novembre e non solo

«Oggi questa giornata la dedico a me. Alla donna che sono dopo aver superato e denunciato una violenza avvenuta circa 20 anni fa». Beatriz Colombo, deputata di Fratelli d’Italia, sceglie di partire dalla propria storia nella giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. Una violenza subita e denunciata, che torna a raccontare a distanza di due decenni, insieme alle parole rivolte a chi oggi si trova ad affrontare la stessa esperienza: «Non arrendetevi, denunciate».

La deputata dedica il 25 novembre anche alle donne che hanno subito o stanno subendo violenze, ma ricorda di essere esposta ogni giorno a insulti e attacchi verbali sulla propria pagina Facebook. «Dalle violenze verbali, ma devo ignorarle solo perché donna che fa politica e quindi esposta alla gogna pubblica senza conseguenze», scrive. La giornata è anche quella di una madre e di una moglie che racconta, «cerca di insegnare ai figli il rispetto per le donne». Colombo allarga poi il discorso al modo in cui viene affrontata la violenza di genere, criticando le manifestazioni promosse dalla sinistra e un femminismo che, a suo giudizio, «finisce per escludere le donne in base alle loro idee politiche».

«Vorrei davvero vedere tutte unite a favore di tutte le donne», è il suo appello. La deputata contesta quelle che considera «mobilitazioni a senso unico» e chiede perché, a suo avviso, non ci siano manifestazioni con la stessa partecipazione «quando le violenze sono commesse da immigrati». Nel mirino anche le proteste contro il decreto sicurezza, le manifestazioni con bandiere palestinesi e «il silenzio su temi come la maternità surrogata».

«Tutta questa mobilitazione nel nome delle donne violate cattura la sensibilità di molte donne in buona fede, ma è usata e manipolata per scopi politici e ideologici», sostiene. Una presa di posizione che si chiude con la richiesta di una mobilitazione capace di superare le divisioni politiche e di mettere al centro tutte le donne vittime di violenza.