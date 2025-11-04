House of Rock: la tribute band di Ligabue sul palco con il bassista ufficiale del Liga

Davide Pezzin guest star con "Tra Liga e Realtà"

Proseguono gli appuntamenti in musica all'House of Rock di Rimini. Sabato 7 novembre il palco del noto locale romagnolo si accenderà con l'energia della tribute band di Ligabue, "Tra Liga e Realtà", che avrà l'onore di esibirsi con un ospite d'eccezione: il bassista ufficiale di Luciano Ligabue. Davide Pezzin, musicista di grande talento e parte integrante della band di Ligabue da diversi anni, si unirà ai "Tra Liga e Realtà" per una serata di pura adrenalina, ripercorrendo i successi che hanno segnato la storia del rock italiano. "Avere un musicista del calibro di Davide Pezzin sul nostro palco è un onore e un'emozione incredibile - commenta Lorenzo Gabuzzi dell'House of Rock - e sarà un'occasione unica per i fan per sentire la 'vera' anima rock dei brani, direttamente dalle mani di chi li esegue nei grandi stadi".

Inizio concerto 22.15. Biglietti su www.houseofrock.it