Hub urbani e negozi di prossimità: Confesercenti accoglie il bando da 14 milioni

Confesercenti accoglie con favore il nuovo bando regionale da 14 milioni di euro destinato agli hub urbani e di prossimità, un’iniziativa volta a sostenere il commercio locale e a contrastare la desertificazione dei centri cittadini. Questa misura, attesa da tempo dall’associazione, rappresenta un passo concreto per valorizzare le imprese di vicinato, motore di vitalità economica e sociale per le comunità.



Le dichiarazioni

Accogliamo con favore la pubblicazione del bando regionale per il finanziamento delle attività degli hub urbani e di prossimità, che mette a disposizione 14 milioni di euro a sostegno della promozione e valorizzazione dei percorsi commerciali e dei centri urbani. E' una misura che può rappresentare un aiuto concreto nella lotta alla desertificazione commerciale, un fenomeno che desta forte preoccupazione anche nel nostro territorio.

Si tratta di un intervento che Confesercenti attendeva da tempo e che risponde a una richiesta portata avanti con forza dall’associazione anche nei tavoli regionali. Il tema della tutela e della valorizzazione delle imprese di vicinato è oggi un’urgenza non solo locale ma nazionale: la loro progressiva scomparsa rischia di impoverire i centri urbani sotto il profilo economico, sociale e della sicurezza.

Sostenere gli hub del commercio significa investire nel valore sociale dei negozi di prossimità, che contribuiscono a rendere le città più vive, attrattive e sicure. Ci auguriamo che questo bando rappresenti un primo passo di un percorso più ampio e strutturato a sostegno del commercio di vicinato.