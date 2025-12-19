I bambini di Cattolica affidano alla sindaca messaggi di pace: "Li porterò al presidente Mattarella"

La sindaca Foronchi porterà al Quirinale la voce dei bambini di Cattolica

Hanno portato decine di barchette di carta con dentro scritti i loro messaggi di pace. Il loro desiderio è che arrivino al presidente Sergio Mattarella. E la sindaca Franca Foronchi si è impegnata a dare voce alle loro voci: invierà per posta una di quelle barchette a Roma, al Capo dello Stato. Sono stati auguri speciali e commoventi quelli che i bimbi e le bimbe di due classi delle scuole Carpignola (4° A e B) e Repubblica (3° B) hanno portato alla prima cittadina che li ha accolti, insieme con le loro maestre, nella sala del Consiglio comunale.

Emozionati e felici, alunne e alunni hanno consegnato alla Sindaca Foronchi una grande scatola con dentro tutte le loro barchette di pace. Poi, divertiti, hanno preso posto tra i banchi della sala come piccoli consiglieri e amministratori in erba. L’iniziativa è stata indetta a livello nazionale e anche le due scuole di Cattolica hanno deciso di aderire per far sentire le loro piccole voci contro tutte le guerre che insanguinano il mondo. “Abbiamo chiesto alla nostra Sindaca di farci da cassa di risonanza per fare arrivare i nostri messaggi al presidente Mattarella insieme a quelli di tanti bimbi e tante bimbe di Italia” hanno spiegato alunni e maestre.

"Questo è un gesto bellissimo perché significa non girarsi dall’altra parte ma prendere una posizione di fronte alle ingiustizie – ha detto la sindaca Foronchi – Invierò una delle vostre barchette al Capo dello Stato. Le guerre fanno sempre male, ma soprattutto fanno male ai più piccoli. E stiamo assistendo a venti di guerra che soffiano da ogni parte. Tragedie e violenze che mietono migliaia di vittime, tra cui tantissimi bambini e bambine. Un orrore insostenibile e inaccettabile contro il quale dobbiamo in qualche modo reagire, anche facendo sentire la nostra voce. Da insegnante ho sempre grande fiducia negli insegnanti e con la partecipazione a questa iniziativa voi maestre avete dato ai nostri piccoli una grande lezione di vita che si porteranno nella mente e nel cuore per sempre. Grazie per il vostro prezioso lavoro e grazie ai bimbi e bimbe di Cattolica”.

Ad accompagnare alunni e alunne di Carpignola e Repubblica, c’erano le maestre Claudia Giunta, Daniela Preda, Matilde Imperatori, Ilaria Gobbi, Laura Gallotta, Annamaria Gennari e Maddalena Mont Louis.