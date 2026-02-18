I Bluvertigo tornano a suonare: reunion a Cattolica per la band di Morgan e Andy

Live ad agosto all'Arena della Regina. Indimenticabile per i fan fu il loro concerto al Velvet Club di Rimini

Una notizia che farà battere il cuore a migliaia di fan: i Bluvertigo tornano finalmente dal vivo nella formazione originale, con Morgan e Andy, per un unico e imperdibile concerto in regione. L’appuntamento è fissato per il 21 agosto 2026 nella suggestiva cornice dell’Arena della Regina, a Cattolica.

La reunion rappresenta molto più di un semplice ritorno: è la celebrazione di una band che ha segnato un passaggio decisivo nella musica italiana, mescolando elettronica, rock e sperimentazione. I loro concerti in Riviera – dall’IOstreet club al Velvet di Rimini – sono rimasti nella memoria collettiva come momenti iconici.

Per i Bluvertigo, tornare a suonare in Romagna è “un onore e un dovere”: un modo per chiudere idealmente un cerchio e ritrovare il pubblico che li ha accompagnati sin dagli inizi. Essere Umani, oggi più che mai, diventa il manifesto di una band che ha saputo influenzare intere generazioni.