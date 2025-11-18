I cittadini al centro: Rimini Nord mare, il 1° dicembre si riunisce il Forum Deliberativo di Quartiere

La presidente Giovannardi: "Negli ultimi mesi il Forum ha già dimostrato la sua efficacia"

Dare voce ai cittadini e trasformare le idee in progetti concreti. È questo l’obiettivo dei Forum Deliberativi di Quartiere, lo strumento partecipativo promosso dal Comune di Rimini per coinvolgere in modo diretto residenti, associazioni e attività locali nelle scelte che riguardano il territorio. Il forum n.1 Rimini Nord Mare è pronto a riunirsi il prossimo 1° dicembre a Viserba.

La presidente Eleonora Giovannardi sottolinea il valore dell’iniziativa: "Il Forum Deliberativo è uno spazio di confronto aperto, concreto e costruttivo che permette ai cittadini di partecipare attivamente alla vita del proprio quartiere". Un invito chiaro affinché la comunità torni a sentirsi protagonista, contribuendo in prima persona al miglioramento della zona. "Negli ultimi mesi il Forum ha già dimostrato la sua efficacia. Le discussioni su decoro urbano e riqualificazione degli spazi pubblici hanno portato a proposte raccolte e valutate dall’Amministrazione comunale, confermando che la partecipazione civica non rimane lettera morta ma può tradursi in risultati tangibili", ha evidenziato Giovannardi.

Il lavoro procede ora su nuovi temi considerati prioritari dai cittadini: la viabilità e i parcheggi di Rivabella, insieme alla questione della destinazione degli alberghi non utilizzati, due nodi che incidono profondamente sulla qualità della vita e sulla futura identità di Rimini Nord Mare. Il Forum si rivolge a tutti: residenti, commercianti, giovani, famiglie, associazioni e a chiunque viva o lavori nella zona. L’obiettivo è raccogliere punti di vista differenti e costruire, attraverso il confronto, proposte condivise da presentare direttamente al Comune. Una modalità che vuole superare la logica della semplice lamentela, per dare spazio a una partecipazione attiva e consapevole.

Il prossimo appuntamento è fissato per l’1 dicembre alle ore 21, nella Sala Comunale di Viserba in via Mazzini 22. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza. "Più siamo, più la nostra voce pesa", chiosa la presidente Giovannardi.