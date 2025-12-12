"I Colori della Musica" a San Leo: quattro appuntamenti per celebrare le sette note

Si parte domani (Sabato 13 dicembre) alle 21 con "Voi ch'amate lo Criatore"

Inaugura domani (sabato 13 dicembre) a San Leo, con il concerto “Voi ch’amate lo Criatore”, la rassegna musicale "I Colori della Musica", promossa dall’Accademia Distretto Della Musica Aps, scuola comunale di musica di San Leo ed affidata alla direzione artistica di Anacleto Gambarara.

Quattro appuntamenti, fino all’11 gennaio, che celebrano la diversità e la ricchezza dei generi musicali: dalla profondità serena dei classici del pianoforte all’energia ritmata dello swing. Si inizia domani (sabato 13 dicembre) alle 21: fra le mura dello storico Duomo di San Leo, testimoni e custodi della fede di innumerevoli generazioni, risuoneranno le Laude Medievali ad esse coeve, le prime melodie sacre per testi in lingua italiana, nate nei conventi e divenute patrimonio universale.

Nel concerto “Voi ch’amate lo Criatore”, Guya Valmaggi (voce e percussioni) e Francesco Mingucci (voce, chitarra e liuto) le interpretano in modo essenziale, nel rispetto della loro vera natura e origine, valorizzando la profondità dei testi e la forza espressiva della poesia. La musicologa Marina Valmaggi sarà la voce narrante e presenterà il repertorio e i singoli brani, che spazieranno dall’Annunciazione alla Resurrezione, nell’emozione dell’Avvento che conduce al Natale. Un’esperienza che promette di coinvolgere, offrendo al pubblico un momento di riflessione e di stupore tra le mura sacre dello storico Duomo di San Leo. Gli appuntamenti successivi della rassegna, compreso quello “del brindisi” del primo dell’anno, saranno ospitati nella Sala Concerti di Palazzo Mediceo. Tutti gli appuntamenti sono ad offerta libera.