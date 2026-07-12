I comici di Zelig tornano a Riccione con Andrea Di Marco, Gianluca Impastato e Giovanni D’Angella

Il comico di Zelig e Quelli che il calcio protagonista del secondo appuntamento della rassegna in piazzale San Martino

Onde Comiche, la nuova rassegna di cabaret dell’estate riccionese, torna per il suo secondo appuntamento con Andrea Di Marco, eclettico artista tra Zelig e Quelli che il calcio, martedì 14 luglio alle 21 in piazzale San Martino, a Riccione. Un’altra serata a ingresso gratuito per offrire a turisti e riccionesi un momento di svago e di allegria in una spettacolare location a pochi passi dal mare.



L’iniziativa, sotto la direzione artistica del comico di Zelig Giovanni D’Angella, è patrocinata dal Comune di Riccione e organizzata dall’Associazione Abissinia e dall’agenzia di management e spettacolo Landhub.



Il talento di Andrea Di Marco a Riccione

Dopo il successo della prima serata della rassegna con il cabarettista Giancarlo Barbara che ha emozionato svariate centinaia di persone a inizio estate, il primo festival del cabaret di Riccione, Onde Comiche, torna con il secondo appuntamento. Questa volta a salire sul palco sarà Andrea Di Marco, artista in grado di unire musica e comicità, uno dei volti storici del cabaret italiano. Genovese, ha iniziato la sua carriera artistica con il gruppo comico-musicale dei Cavalli Marci, composto, tra gli altri, da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Nel 2003 ha partecipato a Colorado Café Live, presentato da Diego Abatantuono, ed è entrato nel cast fisso di Bulldozer, condotto da Federica Panicucci ed Enrico Bertolino.

Questo solo per citare alcune delle apparizione di Andrea Di Marco sul piccolo schermo. Ti ricorderai infatti sicuramente le risate a Quelli che il calcio e…, Zelig Off, Mai Dire Martedì, Mai dire Grande Fratello Show, Colorado, ExtraFactor e Zelig. E ora l’artista è pronto per calcare i palchi italiani facendo tappa a Riccione il 14 luglio per un’emozionante serata in piazzale San Martino.



Un’estate da ridere

Onde comiche non finisce qui. La rassegna di cabaret prosegue l’11 agosto con l’espressività e la voce inconfondibile di Gianluca Impastato e infine il 25 agosto con Giovanni D’Angella, in arte Il Papocchio, direttore artistico di Onde Comiche, ma anche travolgente cabarettista e content creator da 20 milioni di visualizzazioni.